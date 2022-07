4 Die Sängerinnen und Gitarristen der Gruppe "So schee" bieten eine tolle Show und werden von den Gästen mit großem Applaus belohnt. Foto: Schuster

Es ist ein milder Samstagabend am See – zahlreiche, fast ausschließlich in Weiß gekleidete und gut gelaunte Menschen sind gekommen.















Schonach - Dekoration, Tische, Bänke, die Illumination und überhaupt so ziemlich alles im Kurpark ist am Samstag in Weiß gehalten gewesen. Man hört Kinderlachen, angeregte Unterhaltung, und es erklingt Gitarrenmusik mit Chorgesang. Eine wunderbar gelöste Stimmung liegt über dem Areal. Hier findet die erste Schonacher "Weiße Nacht am See" statt – und die Leute genießen es richtiggehend.

Die Idee dazu stammt von Elisabeth Wehrle. Sie war einmal als begeisterter Gast bei einer solchen Veranstaltung mit dabei, und danach war für sie eines völlig klar: "Wenn die das können, dann klappt das bei uns in Schonach allemal." Gemeinsam mit der Gemeinde ging es dann ans Organisieren und Vorbereiten.

Und der Erfolg gibt ihnen recht. Bereits seit 18 Uhr strömen die Gäste in den Kurpark, und sie haben die Qual der Wahl: Soll man entweder an Tisch und Bank Platz nehmen oder einfach im Park auf der Wiese ganz leger die Decke ausbreiten? Viele Besucher haben ihre eigenen Speisen und Getränke im Picknick-Korb mit dabei und lassen es sich bei entspannter Atmosphäre so richtig gut gehen. Und da wird teilweise sehr gut getafelt. Man sieht zum Beispiel italienische Antipasti und Sektkühler auf den Tischen, einträchtig neben dem klassischen Vesper und Schüsseln mit leckeren Salaten. Diverse Getränke werden ausgepackt, geöffnet und man stößt mit dem Tischnachbarn auf einen netten Abend an.

Natürlich ist klar, dass die Gäste gehalten sind, das Areal so zu verlassen, wie sie es vorgefunden haben, will heißen: kein Müll zurücklassen. Wer will, kann sich aus Birgits Bistro mit Speis’ und Trank versorgen. Und es wird richtig gute Live-Musik geboten, etwa von der Gruppe "So schee". Der Chor, begleitet von zwei Gitarristen, singt seit circa 25 Jahren gemeinsam alles, was Spaß macht. Die Mitglieder sind normalerweise eher in der örtlichen Fasnet aktiv. Dass sie aber auch anders können, haben sie am Samstag eindrucksvoll bewiesen, etwa mit afrikanischen Liedern. Und die Zuhörer spenden begeistert Applaus. Die "Weiße Nacht am See" zieht neben den Schonachern aber auch auswärtige Gäste aus der Region und Urlauber an. Als es langsam beginnt, dunkel zu werden, erstrahlt der Kurpark in einem Lichtermeer in Weiß.