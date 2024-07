Bei der „Weißen Nacht am See“ verwandelt sich der Kurpark in ein zauberhaftes Lichtermeer. Der Songwriter Mike Furtwängler tritt auf. Aber auch Beiträge der Besucher sind willkommen.

Die Gemeinde Schonach und die Hochschwarzwald Tourismus GmbH (HTG) richten zum dritten Mal einen Abend unter dem Motto „Weiße Nacht am See“ am Samstag, 20. Juli, im Schonacher Kurpark aus. Ab 18 Uhr, verwandelt sich der Kurpark in eine traumhafte Kulisse für ein unvergessliches Sommerfest.

Für musikalische Unterhaltung sorgt an diesem Abend der talentierte Singer- und Songwriter Mike Furtwängler, dessen Melodien die Besucher in eine verzauberte Welt entführen werden. Zusätzlich zum musikalischen Genuss besteht die Möglichkeit, zu tanzen und die lauen Sommerabende in vollen Zügen zu genießen.

Lesen Sie auch

Der Dresscode für die Veranstaltung lautet „schick in Weiß“. Jeder ist eingeladen, in eleganter weißer Kleidung zu kommen und Teil des stilvollen Geschehens zu sein. „Picknicken und Selbstversorgung sind ausdrücklich erwünscht, daher laden wir Sie herzlich ein, Ihre Lieblingsspeisen und Getränke mitzubringen. Für zusätzliche kulinarische Genüsse steht Birgits Bistro bereit, das eine Auswahl an Speisen und Getränken anbieten wird“, so die Gemeindeverwaltung.

Prämierung der schönsten Tischdekoration

Damit sich die Besucher gemütlich niederlassen können, werden weiße Tische und Bänke kostenlos zur Verfügung gestellt. Als besonderen Höhepunkt prämiert die Hochschwarzwald Tourismus GmbH die schönste Tischdekoration des Abends. „Dekorieren Sie Ihren Tisch nach Herzenslust und gewinnen Sie tolle Sachpreise“, so Lena Fenner von der HTG. Sie wird gemeinsam mit einer Jury die drei schönsten Tischdekorationen um 21 Uhr prämieren.

Unsere Empfehlung für Sie Terrassenpark Schonach Vermietung ist die Leidenschaft von Elisabeth Wehrle Eine lange Ära endete Anfang Juli in Schonach: Elisabeth Wehrle gab nach über 40 Jahren die Vermietung von Appartements im Terrassenpark in die jüngeren Hände von Jeannette Nock.

„Ganz besonders freuen wir uns, wenn Gruppen, Vereine oder einfach private Besucher sich mit Aktionen wie Musik, Tänzen, Zauberei oder Jonglage einbringen. Das wäre eine wunderbare Gelegenheit, sich einem gut gelaunten Publikum zu präsentieren und es zu begeistern. Nur Mut – und zeigt was ihr könnt“, fordert Ideengeberin Elisabeth Wehrle zu Beiträgen auf.

Ein Fest für Einheimische und Gäste

Die Weiße Nacht am See im Kurpark verspricht ein Fest voller Magie, Gemeinschaft und unvergesslicher Momente. Die Gemeinde freut sich darauf, Einheimische und Gäste gleichermaßen zu begrüßen und gemeinsam einen unvergesslichen Abend zu erleben.