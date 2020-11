Weiße Flüssigkeit Mörtelfarbe war Ursache für Einsatz in Schramberg

Schramberg - Weiße Mörtelfarbe, die in einen Gully gekippt und so in den Göttelbach geflossen war, war der Grund für den Feuerwehreinsatz am Samstagmittag in Schramberg. Einem Anwohner war gegen 11.30 Uhr eine weiße Flüssigkeit aufgefallen, weshalb Polizei und Feuerwehr alarmiert wurden.