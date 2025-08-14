Weiss besucht das FRED in Dornhan: Von dieser Begegnung profitieren beide

Der Dialog zwischen Jugend und Politik in Dornhan erweist sich als fruchtbar. Maria-Lena Weiss nimmt aus Dornhan nicht nur Impulse mit, sondern hat auch etwas dabei.
„Wenn Politik auf Jugend trifft…“: Dieser Halbsatz könnte so oder anders weitergehen. Beim Besuch der Bundestagsabgeordneten Maria-Lena Weiss in den Räumlichkeiten der „FRED“, der Jugend- und Freizeiteinrichtung in Dornhan, könnte der Halbsatz so seine Fortsetzung finden: „Die knapp 50 Teilnehmer zeigten sich von ihrer allerbesten Seite – starkes Interesse an der Politik, große Aufmerksamkeit, gute Fragen.“