42 Impressionen von der Breisgau-Spritztour in Kippenheim. Foto: Decoux

Mehr Menschen als je zuvor dürften am Sonntag den Bus genutzt haben, um die Region zwischen Lahr und Rust zu erkunden. Der Grund: die Breisgau-Spritztour, die zu sechs Weinorten führte und bei der sich 24 Winzer aus dem ganzen Breisgau präsentierten. Es gab 96 Wiene und Sekte zu kosten.









„Allen Unkenrufen zum Trotz: Die Sonne scheint und wir sind ausverkauft“, erklärte Claudia Handke, Geschäftsführerin der Breisgauer Wein GmbH, am Sonntag zur Begrüßung. Sie hatte das Konzept, dass Besucher einen Tag lang mit dem Bus von Weingut zu Weingut reisen und dort Erzeuger aus dem ganzen Breisgau vorfinden und ihren Wein versuchen können, zusammen mit den Kommunen erstellt. Das Ziel dahinter: die Weinregion Breisgau vorstellen und als Marke stärken. Denn, so betonte Handke: „Unsere Weinwirtschaft und der Breisgau müssen sich nicht verstecken“. Mit einem großartigen Muskateller auf dem Weingut Wöhrle in Lahr wurde die Spritztour mit allen Verantwortlichen eröffnet. Mit dabei waren Rolf Mauch, Ortsvorsteher von Sulz sowie Vorsitzender der Winzergenossenschaft Kippenheim-Mahlberg-Sulz, die Bürgermeister Matthias Gutbrod (Kippenheim), Kai-Achim Klare (Rust), Pascal Weber (Ringsheim), Lahrs OB Markus Ibert und CDU-Bundestagsabgeordneter Yannick Bury. Auch die Badische Weinkönigin Julia Noll und die Breisgauer Weinprinzessin Jenny Ringwald waren vor Ort – und später auch bei den anderen Weingütern anzutreffen.