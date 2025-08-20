Weintage in Schliengen: Drei Tage im Zeichen des Weins

Am letzten Augustwochenende laden die Schliengener Weinbaubetriebe und die Gemeinde zu den Weintagen im Schlosspark des Wasserschlosses Entenstein ein.

Die Vorbereitungen für die achte Auflage der Schliengener Weintage laufen auf Hochtouren. Die Weintage – die Nachfolgeveranstaltung des 1973 mit der Eingemeindung der Ortsteile gegründeten Winzerfests – werden seit 2015 im Wein- und Erholungsort gefeiert. Vergangenes Jahr wurde entschieden, die Weintage nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Dafür finden die Weintage im Schlosspark des Wasserschlosses Entenstein (Rathaus) in diesem Jahr wieder über drei Tage hinweg statt. Sie beginnen bereits am Freitagabend mit einer Veranstaltung für das jüngere Publikum, berichtet Heidi Schwarz-Schindler vom Verein Schliengener Weinbaubetriebe, der die Weintage in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schliengen veranstaltet.

„Es wird eine schöne Veranstaltung gegen Ende der Sommerferien“, zeigte sich Schliengen Bürgermeister Christian Renkert im Gespräch mit unserer Zeitung überzeugt. Der Termin am letzten August-Wochenende sei ideal, auch wenn die Weinlese bereits Ende August beginne.

Das Programm

„Wine and Beats“ heißt es zum Auftakt am Freitag, 29. August, ab 18 Uhr. DJ Flox wird die Besucher musikalisch unterhalten. Für kulinarische Genüsse sorgen in bewährter Weise die Schliengener Landfrauen, der Musikverein sowie das Landhotel Graf aus Obereggenen. Insgesamt zehn Schliengener Weinbaubetriebe werden am Freitagabend jeweils einen Sekt und einen Wein ausschenken, berichtet Schwarz-Schindler. Dazu kredenzen die Landfrauen Liköre aus der Region.

Am Samstag und Sonntag werden die Schliengener Weinerzeuger dann ein breites Spektrum aus ihrer Produktpalette anbieten. Erstmals mit dabei ist die Genossenschaft Markgräfler Winzer aus Efringen-Kirchen, die ja bekanntlich in einer Fusion die Erste Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim aufgenommen hat. Ferner sind dabei die Weingüter Zimmermann, Rüdlin, Harteneck, Büchin, Sommerhalter, Lämmlin-Schindler, Blankenhorn, Greiner und Hemmer. Ein Partyabend mit der Band „Gin Fizz“ steht am Samstag, 30. August, ab 18 Uhr auf dem Programm.

Der Sonntag, 31. August, beginnt bereits um 11.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst im Schlosspark. Ab 12 Uhr unterhalten dann der Musikverein Schliengen und die Jugendkapelle Schliengen mit einem Frühschoppenkonzert. Von 16 bis 21 Uhr klingen die Weintage bei fetziger Unterhaltungs- und Tanzmusik mit der „Sax-Keyband“ aus.

Kulinarisches

Das Landhotel Graf bietet Ciabatta-Brötchen mit Pollo Fino (vegetarisch: mit Mozzarella), Tomaten-Salsa, Rucola und Aioli sowie Waldpilzragout mit Semmelknödeln und Wurstsalat an. Am Sonntag gibt es außerdem Hirschragout mit hausgemachten Spätzle und Preiselbeeren. Die Landfrauen bieten am Samstag und Sonntag Käsewürfel mit Brot an. Außerdem gibt es am Sonntag Kaffee und Eiskaffee, Kuchen, Torten sowie Eis. Am Stand des Musikvereins Schliengen gibt es Pommes frites, Flammkuchen und Popcorn.

Bevorstehende Weinlese

„Der Herbst sieht gut aus“, sagt die Mauchener Winzerin Heidi Schwarz-Schindler. Die Reben sehen so schön aus, wie seit Jahren nicht mehr, erklärt sie und erwartet aus Sicht der Schliengener Winzer einen guten Hebst. Der sonnige Juni und der Regen im Juli habe den Reben gut getan, einzig die Junganlagen hätten unter Wassermangel gelitten. Thema bei den Schliengener Winzern seien auch die amerikanische Rebzikade und der Japankäfer. Während der Japankäfer auf seinem Weg von Süden in Richtung Freiburg Schliengen glücklicherweise übersprungen habe, sei die Rebzikade leider in Mauchen aufgetaucht. Schwarz-Schindler hob dabei die Wichtigkeit der Böschungspflege durch ihre Winzerkollegen hervor, bieten doch wild aufgegangene Reben einen idealen Nährboden für die Rebzikade.

Veranstalterwechsel

Die Organisation der nächsten Schliengener Weintage 2027 werde nicht mehr in den Händen des Vereins der Schliengener Weinbaubetriebe liegen, kündigte Heidi Schwarz-Schindler an. Dann soll die Federführung wieder bei der Gemeinde Schliengen liegen, was auch Bürgermeister Renkert bestätigte. Hintergrund ist der Klimawandel, der dafür sorgt,dass die Weinlese immer früher stattfindet und nicht mehr wie früher von Mitte September bis Ende Oktober. „Das ist für die Mitgliedsbetriebe nicht mehr zu stemmen“, sagt Schwarz-Schindler.