Weintage in Schliengen: Drei Tage im Zeichen des Weins

Am letzten Augustwochenende laden die Schliengener Weinbaubetriebe und die Gemeinde zu den Weintagen im Schlosspark des Wasserschlosses Entenstein ein.
Die Vorbereitungen für die achte Auflage der Schliengener Weintage laufen auf Hochtouren. Die Weintage – die Nachfolgeveranstaltung des 1973 mit der Eingemeindung der Ortsteile gegründeten Winzerfests – werden seit 2015 im Wein- und Erholungsort gefeiert. Vergangenes Jahr wurde entschieden, die Weintage nur noch alle zwei Jahre durchzuführen. Dafür finden die Weintage im Schlosspark des Wasserschlosses Entenstein (Rathaus) in diesem Jahr wieder über drei Tage hinweg statt. Sie beginnen bereits am Freitagabend mit einer Veranstaltung für das jüngere Publikum, berichtet Heidi Schwarz-Schindler vom Verein Schliengener Weinbaubetriebe, der die Weintage in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schliengen veranstaltet.