Weinkönigin Stefanie Dorner hat entschieden: Der neue Kippenheimer Ehrenwein steht fest

Es ist Tradition, dass die Kippenheimer Weinkönigin sich einen besonderen Tropfen aussucht. Stefanie Dorner traf am Samstag ihre Wahl.









Link kopiert



Nach vielen Festen, die von Dauerregen begleitet und auf die erwarteten Besucherströme hatten verzichten müssen, war es am Samstag endlich so weit: Der Wettergott bescherte dem Weinhof Kippenheim Bedingungen, wie man sie sich für ein Sommerfest nicht besser hätte wünschen können. Bei sommerlichen Temperaturen und einem lauen Lüftchen zog das Weinhoffest geradezu magisch viele Besucher an.