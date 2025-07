Die 25. Hoffesttage finden am Wochenende im Weingut Lämmlin-Schindler in Mauchen statt.

Ende Juli lockt das weithin bekannte Hoffest des Weinguts Lämmlin-Schindler zum 25. Mal nach Mauchen. Das Jubiläum wird von Freitag, 25., bis Montag, 28. Juli, gefeiert.

Der Freitag steht traditionsgemäß im Zeichen von „Kunst und Köstlichkeiten“. Hier treffen um 17 Uhr Matthias Fuchs (Skulptur) und Knut Engl (Malerei) aufeinander und präsentieren gemeinsam Ihre Werke. Die Vernissage findet ihren genussvollen Abschluss in einer Reise durch 25 Köstlichkeiten (zirka 18.30 Uhr). Das Team vom Gasthaus zur Krone sorgt für das leibliche Wohl und die Familie Schindler sowie das Weingut Brenneisen aus Egringen zaubern den einen oder anderen feinen Tropfen ins Glas. Bei gutem Wetter findet die Veranstaltung im Innenhof des Weinguts statt. Um rechtzeitige Anmeldung wird im Gasthaus zur Krone unter Tel. 07635/98 99 gebeten.

Die Musik gibt am Hoffestwochenende den Ton an. Den Anfang macht das Power-Duo um Volker Elsenhans und Daniel Träris „Piano Cocktail“. Das Duo ist ein Garant für gute Sommerstimmung, heißt es in der Ankündigung. Beginn ist am Samstag um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt um 12 Uhr mit einem Frühschoppenkonzert des Musikvereins Schliengen. Die Stimmen der Chöre „Pinot Presto“ aus Mauchen und „Chorus Delicati“ aus Hügelheim bereichern den Nachmittag. Versüßt wird dieser zusätzlich mit hausgemachtem Eis vom Obsthof Lämmlin aus Mauchen sowie der Kaffeestube vom Chor Frohsinn aus Schliengen. Liebhaberinnen von schönem Schmuck erfreuen sich an den Perlenunikaten von Heidrun Marget aus Frankfurt. Fulminant endet der Sonntag mit einem weiteren musikalischen Duo: Rebecca & Tom. Mit im Gepäck: ein bunt gemischtes Programm an Oldies, Popsongs sowie aktuellen Liedern im akustischen Gewand (ab 17 Uhr).

Die hauseigenen Weine des Weinguts Lämmlin-Schindler und vielfältige Speisen runden das gesamte Wochenende ab, bevor am Montag „d´Kulissebürzler“ mit ihrem neuen Stück „… un de Tag cha cho!“ das 25. Hoffest abschließen.

Am Wochenende von Freitag, 22. bis Sonntag, 24. August, wartet die Veranstaltung „Kino im Hof“ auf die Besucher. Herbstlich und vorweihnachtlich geht es dann beim Rebkranzbinden am Samstag, 15. November, zu.