Weingarten in Horb: Mit Wein, Kulinarik und Musik

Die Band Horbit unterhielt die Gäste im Weingarten von Straubs Krone. Foto: Angela Baum Den Musikcocktail und eine Premiere gab es bei Straub's Krone.







Martin Straub zieht eine überaus positive Bilanz des Weindorfs und des Weingartens, die am Wochenende stattfanden. Das Wetter spielte sehr gut mit, und so kamen beide Veranstaltungen super bei den Gästen an. Ein Weindorf gab es bei Straub’s Krone Anfang September bereits des Öfteren, aber einen Weingarten zum allerersten Mal. „Die beiden Winzer waren überglücklich mit unserer Veranstaltung, und sie hatten auch Weine dabei, die wir zum ersten Mal in Bildechingen ausgeschenkt haben“, berichtet Martin Straub. Im Ausschank waren Weine des Weinguts Grossmann/Bergmann von der Nahe. Zudem kredenzte das Weingut Kleinert aus Kraichtal edle Tropfen.