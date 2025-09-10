Weingarten in Horb: Mit Wein, Kulinarik und Musik
1
Die Band Horbit unterhielt die Gäste im Weingarten von Straubs Krone. Foto: Angela Baum

Den Musikcocktail und eine Premiere gab es bei Straub’s Krone.

Martin Straub zieht eine überaus positive Bilanz des Weindorfs und des Weingartens, die am Wochenende stattfanden. Das Wetter spielte sehr gut mit, und so kamen beide Veranstaltungen super bei den Gästen an. Ein Weindorf gab es bei Straub’s Krone Anfang September bereits des Öfteren, aber einen Weingarten zum allerersten Mal. „Die beiden Winzer waren überglücklich mit unserer Veranstaltung, und sie hatten auch Weine dabei, die wir zum ersten Mal in Bildechingen ausgeschenkt haben“, berichtet Martin Straub. Im Ausschank waren Weine des Weinguts Grossmann/Bergmann von der Nahe. Zudem kredenzte das Weingut Kleinert aus Kraichtal edle Tropfen.

 

Mischung aus Bewährtem und Neuem

Alles habe unterm Strich super funktioniert, zieht Martin Straub zufrieden Bilanz – auch die kulinarischen Speisenangebote kamen super an. „Die Hähnchen, die wir am Sonntag im Angebot hatten, waren am Abend komplett weg, ebenso die Brizza – eine Brezel-Pizza.

Zudem gab es Winzer-Bratwurst und Gemischte Teller mit Käse- und Schinkenspezialitäten.“ Für Martin Straub war besonders die Mischung aus Bewährtem und Neuem das Geheimnis des kulinarischen Angebots.

Weindorf und Weingarten wurden gut besucht. Foto: Angela Baum

Was zum super Erfolg auch beigetragen habe, war die klasse Musik der Bands. Unterhielt am Samstag die Band „Horbit“ die Gäste, waren dies am Sonntag die Band „Potluck“ mit ihrem „Musikcocktail on Tour“. Die fünf Musikerinnen und Musiker coverten querbeet zwischen Pop und Rockmusik. Zum Frühschoppen spielte die Spielgemeinschaft der Musikvereine Bildechingen und Horb.

 