1 So schön ist es beim gut besuchten Villinger Weinfest, wenn nicht gerade die Corona-Krise ist. Foto: Heinig

VS-Villingen - Der Schritt fällt dem Lions Club Villingen schwer. Nach reiflicher Überlegung aber sagt er das Indoor-Weinfest Corona bedingt ab.

Die Organisation "Lions" steht ganz unter dem Motto "We Serve" und unterstützt durch ihr Engagement und ihre Arbeit regelmäßig soziale Projekte. Es ist schon Tradition, dass das Weinfest des Lions Clubs Villingen seit vielen Jahren immer am ersten Wochenende der großen Schulferien am Marktplatz in Villingen stattfindet. Dabei werden die Löwen stets von vielen örtlichen Vereinen unterstützt. Der Erlös daraus kommt sozialen Zwecken in der Region zu Gute, sei es der Tafel, der Freizeitwerkstatt, dem Verein "Mit Krebs Leben" und viele andere.

Schon 2020 betroffen

Bereits im Vorjahr mussten sich die Lions Corona-bedingt etwas einfallen lassen. Es fand ein virtuelles Weinfest statt – und das mit großem Erfolg. Immerhin wurde 14 000 Euro erlöst. Dieses Jahr hat aber Corona auch wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass das Weinfest nicht wie gewohnt am Marktplatz durchzuführen ist.

Einen Plan B gefasst

Geplant war hierfür eigentlich der 31. Juli diesen Jahres. Trotzdem haben sich die Lions etwas Neues einfallen lassen. Man wollte das Weinfest auf den 6. November verschieben und in der Neuen Tonhalle feiern. Zu diesem deutlich späteren Zeitpunkt sollten, davon ging man bei den Planungen aus, genügend Menschen bereits geimpft und auch die gesetzlich versprochenen Lockerungen umgesetzt sein.

Mit der jüngsten Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg vom 15. September diesen Jahres ist jedoch klar, dass diese Lockerungen ausbleiben. Bis zum heutigen Tag scheinen noch nicht genügend Menschen geimpft zu sein, um größere Präsenzveranstaltungen wieder ohne Mund-Nasen-Schutz stattfinden lassen zu können. Bereits ab der niedrigsten Stufe wird trotz 3G-Regel das strikte Tragen von Mund-Nasen-Schutz in geschlossenen Räumen vorgeschrieben. Diese Vorgaben gelten auch für das Hygienekonzept in der Neuen Tonhalle.

Für Sitz-Veranstaltungen eine Möglichkeit

Für Veranstaltungen, die sich für eine Dauer von zwei Stunden zum Beispiel auf Zuhören im Sitzen bezieht, mag das funktionieren. Das Villinger Weinfest ist aber immer eine Veranstaltung zum Essen und Trinken, zum Tanzen und Mitsingen. Mit Mund-Nasen-Schutz ist das Weinfest aber nicht durchführbar. "Diese Veranstaltung war als gemütliches Beisammensein gedacht und das wäre es unter diesen Umständen sicherlich nicht mehr", so der derzeitige Lions Präsident Michael Waller. "Aus diesem Grund mussten wir die schwere Entscheidung treffen und das 18. Villinger Weinfest leider absagen. Durch die Absage des Weinfestes ist für den Lions Club Villingen nun eine wichtige Einnahmequelle weggefallen. Wir werden aber andere Projekte realisieren, damit wir weiterhin soziale Einrichtungen getreu nach dem Lions-Motto ›We serve‹ unterstützen können".