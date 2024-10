Weinfest Weilstetten: 400 Feierwütige bei den „Dorfheiligen“

1 Die „Alten Kameraden“, die 30-jähriges Bestehen feiern, eröffneten das Weinfest des Musikvereins Weilstetten. Foto: Schweizer

Das Weinfest in Weilstetten hat’s in sich: 30 Jahre „Alte Kameraden“, hochkarätige Ehrungen und rund 400 Feierwütige bei den „Dorfheiligen“









Link kopiert



Mächtig was los war am Wochenende in Weilstetten. Der Musikverein hatte zum traditionellen Weinfest eingeladen – weil es einen runden Anlass zu feiern gab, dieses Jahr nicht nur zwei, sondern gleich drei Tage lang. Über mangelnden Zuspruch brauchten sich die Gastgeber dabei nicht zu beklagen. Ganz im Gegenteil. Vor allem am Samstag wurde ihnen die „Bude“ regelrecht eingerannt.