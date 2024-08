Weinfest in Rangendingen: Sommervergnügen mit edlen Tropfen und Musik

4 Beste Stimmung herrschte auf dem inzwischen dritten Weinfest der Rangendinger Mönchsgrabenhexen. Foto: Baum/Angela Baum

Mit zwei neuen Weinsorten vom Bodensee ging am Wochenende das Weinfest der Mönchsgrabenhexen in seine dritte Runde. Das lockere Treffen mitten in der Urlaubszeit erfreut sich wachsender Beliebtheit in der Bevölkerung – nicht nur bei den Rangendingern.









Link kopiert



Viele Gäste ließen sich den Blanc de Noir und den Kerner von der Reichenau munden. André Schneider als erster Vorsitzender der Rangendinger Mönchsgrabenhexen freute sich, dass das Weinfest von Jahr zu Jahr größere Kreise zieht – heuer wurden etwa 2000 Flaschen Wein von einem Winzer auf der Reichenau geordert. „Wir wollen unser Weinfest jetzt jährlich anbieten und organisieren – einfach weil es bei unseren Gästen so gut ankommt“, so der Vereinschef. Der Zuspruch sei im vergangenen Jahr so stark gewesen, dass man bereits in diesem Jahr an eine Neuauflage dachte.