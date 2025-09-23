Weinfest in Efringen-Kirchen: Beim Winzerfest sind 300 Helfer im Einsatz

Zwei mitreißende Showabende des Musikvereins, eine Dorfmäss mit 25 Ständen und ein großes Oldtimertreffen das sind die Elemente des Winzerfests in Efringen-Kirchen.

Das Winzerfest in Efringen-Kirchen, das vom 26. bis 28. September zum 73. Mal im großen Festzelt im Gewerbegebiet stattfindet und von den vier Vereinen Musikverein, Turn- und Sportverein, Sängerbund und den Natur- und Vogelfreunden ausgerichtet wird, bietet wieder drei stimmungsvolle, weinfrohe Festtage, wie die Organisationschefin Lucia Kaufmann im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlicht.

Auf was freut sich die Festchefin am meisten bei dem dreitägigen Winzerfest?

Auf die Zusammenarbeit mit den vielen freiwilligen Helfern, auf viele Gäste und natürlich eine gute, friedliche Stimmung und am Sonntag auf schönes Herbstwetter. Da ich selbst im Musikverein Efringen-Kirchen mitspiele, der die beiden Showabende am Freitag und Samstag bestreitet, freue ich mich auch besonders auf den Spaß, den wir Akteure auf der Bühne bei dem Stimmungsabend haben werden.

Welchen Stellenwert hat das Winzerfest?

Für die teilnehmenden Vereine ist es die wichtigste Einnahmequelle. Und für die meisten Bürger der Gemeinde ist es das Jahresevent. Zum Winzerfest geht man hin, es spricht alle Bevölkerungskreise an, denn es ist ein Fest für alle.

War es schwierig, genügend Helfer zu finden?

Ja, in diesem Jahr war es schon mühsam. Aber wir haben es wieder geschafft. Es muss bedacht werden, dass es lange Schichten sind – am Samstagabend zum Beispiel von 17.30 bis 2 Uhr nachts. Dass da gerade auch die älteren Helfer kämpfen, kann ich verstehen. Eine Verkürzung der Schichten würde aber bedeuten, dass wir noch mehr Freiwillige benötigen.

Wie viele Helfer werden im Einsatz sein?

Ungefähr 300, wobei einige auch Doppelschichten übernehmen. Ich denke wir müssen nach diesem Fest gerade die Dauer der Schichten und die Verteilung nochmals diskutieren. Am Ende finde ich es aber toll, wie jedes Vereinsmitglied sein Bestes leistet, um das Winzerfest stattfinden lassen zu können.

Und das Konzept für das Winzerfest geht auf?

Ich bin zuversichtlich, dass wieder alles funktioniert. Neu ist dieses Mal, dass wir den Kindernachmittag mit dem Auftritt von Clown Pat von Sonntagnachmittag auf Freitagnachmittag vorgezogen haben. Dafür wird sich, eingebettet zwischen die Auftritte der Vereine, am Sonntagnachmittag die vereinseigene Jugend, nämlich Kinder von der musikalischen Früherziehung des Musikvereins sowie Tanzgruppen des TuS, präsentieren.

Wie viele Gäste erwarten Sie an den drei Festtagen?

Oh, das ist schwierig zu schätzen. Beim Stimmungsabend am Samstag ist das 2000 Personen fassende Festzelt voll besetzt. Auch für den Showabend am Freitag und bei allen anderen Programmpunkten an den drei Festtagen hoffen wir auf starken Besuch. Das Fest beginnt am Freitag ab 11 Uhr mit einem Handwerkeressen, bei dem wir natürlich nicht nur die Handwerker bedienen wollen, sondern alle, die auf ein gutes selbstgekochtes Essen Lust haben. Abends wird das Winzerfest von unserer Bürgermeisterin und der Markgräfler Weinprinzessin offiziell eröffnet. Auch die Dorfmäss mit 25 Ständen und das große Oldtimertreffen am Sonntag werden Zugpferde sein.

Die Organisationschefin ist also ganz entspannt?

Noch bin ich es, denn die Organisation ist in trockenen Tüchern. Die Nervosität steigt erst am Donnerstag und Freitag an. Aber ich kann mich ja voll und ganz auf das zwölfköpfige Festkomitee verlassen. Wie in den Jahren zuvor kriegen wir es wieder hin, dass alles reibungslos verläuft und die Besucher das Winzerfest bei einem reichhaltigen Speise- und Getränkeangebot genießen können. Davon bin ich überzeugt.