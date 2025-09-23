Weinfest in Efringen-Kirchen: Beim Winzerfest sind 300 Helfer im Einsatz

Zwei mitreißende Showabende des Musikvereins, eine Dorfmäss mit 25 Ständen und ein großes Oldtimertreffen das sind die Elemente des Winzerfests in Efringen-Kirchen.
Das Winzerfest in Efringen-Kirchen, das vom 26. bis 28. September zum 73. Mal im großen Festzelt im Gewerbegebiet stattfindet und von den vier Vereinen Musikverein, Turn- und Sportverein, Sängerbund und den Natur- und Vogelfreunden ausgerichtet wird, bietet wieder drei stimmungsvolle, weinfrohe Festtage, wie die Organisationschefin Lucia Kaufmann im Gespräch mit unserer Zeitung verdeutlicht.