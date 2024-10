Weinfest in Boll: Eindrücke vom Weinfest in Boll

Der Musikverein als Veranstalter freute sich über die vielen Gäste in der herbstlich bunt geschmückten Festhalle. Zum Auftakt mit dem Frühschoppen spielte die Musikkapelle Bierlingen Unterhaltungsmusik bis über den Mittag hinaus, die sehr gut ankam. Zu den Bierlinger Musikerkollegen habe die Bollemer seit den 80er Jahren Kontakt. Damals war Paul Schuler Leiter beider Ensembles.

Alle Hände voll zu tun hatten das Küchen- und Bedienpersonal besonders zum Mittagstisch. Musikerschnitzel und Bratwürste wurden gelobt, die Qual der Wahl hatte man am Kuchenbüffet. Für die Kinder war eine Spielecke mit Bastelangebot eingerichtet. Am Nachmittag spielte der Musikverein Jungingen klassische Blasmusik aber auch Schlager, Rock und Pop.

Georg Mayer und Gabi Hein geben die richtige Antwort

Traditionell gehört zum Weinfest die Schätzfrage. Diesmal lautete sie: „Wie viele Fingerklappen an den Instrumenten der Musikerinnen und Musiker werden insgesamt bei unserem Konzert in der Kirche am 30. November im Einsatz sein?“

Geschätzt wurden hier Zahlen von 20 bis 3000, die richtige Antwort hätte 328. Insgesamt 49 Preise, gestiftet von Handwerk, Industrie und Handel, waren zu verteilen. Platz eins und zwei musste durch Los entschieden werden. Georg Mayer und Gabi Hein hatten beide die genau richtige Zahl geschätzt. Die Heißluftfritteuse erhielt am Ende Georg Mayer.

Zum Jubiläumsfest gab es zum Abschluss einen besonderen Höhepunkt: Das Comedy-Duo „Die Kächeles“ trat auf. Mit minimaler Bühnenrequisite begeisterten Ute Landenberger und Michael Willkommen das Publikum. Die Szenen Dialoge und Pointe waren mitten aus dem Leben gegriffen, im Publikum wurden Tränen gelacht. Besonders das schwäbische Eheleben wurde hier in aller Tiefe beleuchtet.