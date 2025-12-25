Rückblick Schliengen: Markgräfler Winzer stärken ihre Marktposition

Die Fusion der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim mit der Genossenschaft Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen ist reibungslos verlaufen.

Seit einem Jahr ist die Verschmelzung der beiden Winzergenossenschaften in trockenen Tüchern, nachdem deren Mitglieder am 11. und 12. Dezember 2024 den Zusammenschluss beschlossen haben. Wirksam geworden ist die Fusion rückwirkend zum 1. Juli 2024. Dabei war die WG Schliengen-Müllheim der übergebende Betrieb. Hauptsitz der Markgräfler Winzer ist und bleibt Efringen-Kirchen, wobei schon vor der Fusion klar war, dass nach dem Großbrand Mitte September 2023 der Standort in Schliengen nicht wieder aufgebaut wird.

„Fusionen müssen immer unter der Prämisse sinnvoller Synergien erfolgen. Das ist ein elementarer Bestandteil des Verschmelzungsvertrags“, sagt Hagen Rüdlin, seit mehr als zehn Jahren geschäftsführender Vorstand der Markgräfler Winzer als größter Weinbaubetrieb im Markgräflerland.

Alle Mitarbeiter aus Schliengen wurden übernommen, so dass nunmehr rund 65 Beschäftigte in Voll- und Teilzeit im zweitgrößten Weinbaubetrieb Badens tätig sind. Rüdlin ist überzeugt, trotz einer national und international angespannten Situation in der Weinwirtschaft mit einem allgemein rückläufigen Weinkonsum durch effiziente sowie moderne und qualitätsorientierte Produktions- und Logistikprozesse eine tragfähige Zukunft schaffen zu können.

1100 Hektar Rebfläche

Die Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen hatten vor der Fusion mit Schliengen-Müllheim eine erfasste Rebfläche von 900 Hektar und waren damit bereits größter Weinbaubetrieb im Markgräflerland. Durch den Zusammenschluss ist die Rebfläche auf 1100 Hektar gewachsen, wobei sich 20 Hektar am Kaiserstuhl (Bahlingen) und 55 Hektar im Kraichgau (Weingarten) befinden.

Mit 320 Hektar ist der Spätburgunder Rotwein die dominierende Rebsorte im Sortenspektrum der Markgräfler Winzer, gefolgt vom Gutedel mit 290 Hektar sowie Weiß- und Grauburgunder mit 170 Hektar. „Die Hinzunahme renommierter Weinlagen stärkt uns zweifelsohne. Ebenso können wir im Rahmen unserer stetig wachsenden nationalen wie internationalen Vertriebsaktivitäten – zum Beispiel in Skandinavien, der Schweiz, den Niederlanden oder Polen – passende Sortimentsergänzungen anbieten“, stellte Rüdlin gegenüber unserer Zeitung fest.

Während der Geschäftsführer der Markgräfler Winzer mit der Qualität des neuen Weinjahrgangs, der extraktreiche Weine mit einer stimmigen Säure gebracht hat, und dem zügigen Ablauf dank der neuen, leistungsstarken Traubenannahme in Efringen-Kirchen rundum zufrieden war, hätte er sich eine größere Traubenmenge gewünscht. Denn diese lag um rund zehn Prozent unter der des Vorjahres. Elf Millionen Kilo wurden an den drei Standorten in Efringen-Kirchen, Ehrenstetten und Weingarten angenommen, was etwa acht Millionen Liter Wein ergibt.

Was passiert mit Standort?

Was mit dem Standort der früheren WG in Schliengen wird, dessen Flächen derzeit als Lagerstandort für Flaschen und Kartonagen genutzt werden, ist noch offen. Über die künftige Nutzung steht Rüdlin in engem Austausch mit Schliengens Bürgermeister Christian Renkert.