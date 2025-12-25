Rückblick Schliengen: Markgräfler Winzer stärken ihre Marktposition

Die Fusion der Ersten Markgräfler Winzergenossenschaft Schliengen-Müllheim mit der Genossenschaft Markgräfler Winzer in Efringen-Kirchen ist reibungslos verlaufen.
Seit einem Jahr ist die Verschmelzung der beiden Winzergenossenschaften in trockenen Tüchern, nachdem deren Mitglieder am 11. und 12. Dezember 2024 den Zusammenschluss beschlossen haben. Wirksam geworden ist die Fusion rückwirkend zum 1. Juli 2024. Dabei war die WG Schliengen-Müllheim der übergebende Betrieb. Hauptsitz der Markgräfler Winzer ist und bleibt Efringen-Kirchen, wobei schon vor der Fusion klar war, dass nach dem Großbrand Mitte September 2023 der Standort in Schliengen nicht wieder aufgebaut wird.