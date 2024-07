1 Weinberge in Rottweil? Der Bauausschuss gibt grünes Licht. Foto: Nädele

Bis zur Landesgartenschau wird es in Rottweil zwei Weinberge geben. Ersten Wein vermutlich nicht.









Die Mitglieder des Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschusses (UBV) haben am Mittwochabend zugestimmt: Die Stadt investiert in zwei Weinberge – am Höllenstein und am Schwarzen Felsen.