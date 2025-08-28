Weinbau im Landkreis Lörrach: Vielen Winzern macht der gesunkene Absatz zu schaffen

Vielerorts in Deutschland steckt der Weinbau in einer tiefen Krise. Warum Winzer hierzulande der dramatischen Situation teilweise trotzen können.
Steigende Kosten, sinkender Absatz und US-Zölle – all das setzt Winzern zu. Während in Rheinland-Pfalz bereits von einer Existenzkrise und drohender Marktbereinigung gesprochen wird, ist die Situation hierzulande weitestgehend stabil, erklärt Oliver Ruser von Weinbau Ruser in Lörrach. Indes: Angespannt sei die Lage auf dem Weltmarkt, weil schon immer zu viel Wein produziert wurde. Erschwerend komme der sinkende Weinkonsum hinzu. In Frankreich würden Winzern „horrende“ Rodungsprämien gezahlt, die ihre Weinberge stillegen, zeichnet Ruser ein mancherorts dramatisches Bild. Und: Auch heimische Weingüter, die viel exportieren, seien von den sinkenden Absatzzahlen betroffen. Mit Blick auf das eigene Weingut und weitere kleine Güter im Markgräflerland bestehe derweil keine Abhängigkeit vom Exportmarkt. „Wir verkaufen nur in der Region und spüren die Krise nicht wirklich“, gibt er Entwarnung und ergänzt: „Wir sind eine Weinregion, und es wird auch weiterhin Wein getrunken.“