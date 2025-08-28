Weinbau im Landkreis Lörrach: Vielen Winzern macht der gesunkene Absatz zu schaffen

Steigende Kosten, sinkender Absatz und US-Zölle – all das setzt Winzern zu. Während in Rheinland-Pfalz bereits von einer Existenzkrise und drohender Marktbereinigung gesprochen wird, ist die Situation hierzulande weitestgehend stabil, erklärt Oliver Ruser von Weinbau Ruser in Lörrach. Indes: Angespannt sei die Lage auf dem Weltmarkt, weil schon immer zu viel Wein produziert wurde. Erschwerend komme der sinkende Weinkonsum hinzu. In Frankreich würden Winzern „horrende“ Rodungsprämien gezahlt, die ihre Weinberge stillegen, zeichnet Ruser ein mancherorts dramatisches Bild. Und: Auch heimische Weingüter, die viel exportieren, seien von den sinkenden Absatzzahlen betroffen. Mit Blick auf das eigene Weingut und weitere kleine Güter im Markgräflerland bestehe derweil keine Abhängigkeit vom Exportmarkt. „Wir verkaufen nur in der Region und spüren die Krise nicht wirklich“, gibt er Entwarnung und ergänzt: „Wir sind eine Weinregion, und es wird auch weiterhin Wein getrunken.“

Unsere Empfehlung für Sie Weinmarkt in Tüllingen Schaufenster des Markgräfler Weins in Lörrach In wenigen Wochen beginnt im Markgräflerland die Weinlese. Zuvor aber findet in Lörrach der Tüllinger Weinmarkt statt. Energiekosten drastisch gestiegen Was sich unterdessen bemerkbar macht: Die gestiegenen Energie- und Arbeitskosten. Gerade im vergangenen Jahr sei es in Sachen Energiekosten extrem gewesen. „Das hat sich insbesondere im Glaspreis niedergeschlagen. Bei der Herstellung wird nämlich sehr viel Energie verbraucht.“ So habe es schon einzelne Jahre mit bis zu vier Erhöhungen beim Preis für Glas gegeben. Derzeit zahle man immer noch die hohen Kosten, die während der Zeit der Energiekrise entstanden seien, so Ruser.

Dann die Debatte um die Erhöhung des Mindestlohns: Letztlich läuft es auf einen Preisanstieg heraus, den der Kunde dann zu spüren bekommt. „Aber: Am Ende wird sich aber Qualität durchsetzen“, ist Ruser überzeugt.

Unterdessen spricht Michael Heintz von einem massiven Absatzeinbruch seit April. „Das habe ich so noch nicht beobachtet“, erklärt der Geschäftsführer der Haltinger Genossenschaft. Ursachen verortet er in den Kampagnen gegen Alkoholkonsum und im gesellschaftlichen Wandel. „Wein als Produkt hat nicht mehr den Stellenwert von einst.“ Und die Folgen des sinkenden Absatzes für die heimischen Winzer? „Das ist nicht absehbar. Die Frage lautet vielmehr, wie lang die das mitmachen können“, so Heintz. Es seien schwierige Zeiten für die Weinbranche.

Zurück nach Rheinland-Pfalz: Dass die Lage sehr ernst sei, schilderte jetzt die Wirtschafts- und Weinbauministerin Daniela Schmitt. Der rheinland-pfälzische Weinbau stecke in der „existenziellsten Krise der Nachkriegszeit“, so die FDP-Politikerin im Gespräch mit dem SWR. Viele Betriebe befänden sich in einer „ganz schwierigen Lage“.

Schweiz in geringerem Ausmaß betroffen

Diese macht auch vor Schweizer Weinproduzenten nicht halt, weiß Urs Weingartner, Rebbaukommissär im Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung mit Sitz in Sissach. „Allerdings sind wir nicht im selben Ausmaß wie Deutschland betroffen“, verweist er auf den seit etwa zwei Jahren ausgeprägten Konsumrückgang. Die Kampagnen und die Sensibilisierung der Öffentlichkeit bezüglich der Schädlichkeit von Alkohol hätten Folgen, so Weingartner. Die Abwärtstendenz sei aber keine neue Entwicklung, den sinkenden Konsum pro Kopf beobachte man bereits seit 20 Jahren.

Für Winzer könne dies durchaus existenzbedrohend sein, verweist der Rebbaukommissär auf die jährlichen Ertragsmengen. „Wenn dann noch ein Traubenproduzent Mühe hat, seine Ernte in eine Kellerei zu verkaufen, kann die betriebliche Zukunft auf der Kippe stehen. Wir haben Betriebe in der Schweiz, die sich genau in solch einer Situation befinden.“

Warnung an Konsumenten verärgert Politiker

Unterdessen äußerte sich Schmitt kritisch über die neueste Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Diese rät jetzt dazu, gar keinen Alkohol mehr zu konsumieren. „Die Konsumwarnungen gehen mir zum Teil aber auch zu weit“, sagte Schmitt. „Für uns in Rheinland-Pfalz ist Wein definitiv ein Kulturgut und in Maßen ein Genussmittel.“ Zugleich sei aber klar, dass die Menschen verstärkt zu alkoholfreiem Wein griffen und insgesamt weniger Alkohol zu sich nähmen. Auf dieses veränderte Verbraucherverhalten müssten die Winzer reagieren, sagte sie dem SWR.