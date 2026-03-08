Wein und Tattoo in Bad Wildbad: Zwei Tage im Zeichen von Wein und Tattoo

Was auf den ersten Blick nach einer ungewöhnlichen Mischung aussieht, hat in der Bad Wildbader Trinkhalle offensichtlich gut funktioniert.
„Jeder hat seinen eigenen Zugang zu Tattoos, seinen eigenen Aha-Moment, wo er oder sie erkennt, dass es eine adäquate Form ist, sich auszudrücken. Es schwingt natürlich auch immer etwas mit von dieser Unauslöschlichkeit, von dieser Ewigkeit des Tattoos. Es sind Aussagen, die man tätigt, die ein Gewicht und eine Bedeutung haben.“ So drückt Dirk-Boris Rödel die Faszination Tätowierung aus.