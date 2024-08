Wein- und Gassenfest in Ringsheim: Die vielfältigen Köstlichkeiten der Vereine locken viele

Nicht nur die Ringsheimer selbst erwiesen sich als gewohnt feierfreudig. Das Wein- und Gassenfest der kleinen Gemeinde lockte an den ersten beiden Tagen auch hunderte auswärtige Gäste an. Mehr als 1000 dürften insgesamt gefeiert haben.

Bürgermeister Pascal Weber freute sich schon bei der Eröffnung des nunmehr 45. dörflichen Festes am Samstag über die vielen Besucher. Neben den Bürgermeistern der Nachbarorte oder ihren jeweiligen Stellvertretungen hatte sich auch SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner als politischer Gast sehen lassen – wie schon seit vielen Jahren, wie Weber extra lobte. Natürlich wurde auch Alt-Bürgermeister Heinrich Dixa samt Ehegattin herzlich begrüßt.

Während Amtsnachfolger Pascal Weber dann mit fünf Schlägen das Freibierfass schaumfrei anzapfte, sorgte Jennifer Enis als neue Rämässer-Königin der entsprechenden Narrenzunft dafür, dass gleich nebenan der neue Fass-Festwein vom Ringsheimer Weingut Kreis gratis ausgeschenkt wurde – nämlich ein 2023er „Blanc de Noir“. Noch quasi inoffiziell hatte auch die frisch gekürte neue Breisgauer Weinprinzessin Jessica Mutschler aus dem nahen Bleichheim Ringsheim einen Besuch abgestattet.

Als Chef der „Interessengemeinschaft Ringsheimer Vereine“ nahm Manfred Weber stellvertretend schon vorab den bürgermeisterlichen Dank entgegen: Ohne die lebendigen und engagierten Ringsheimer Vereine, so Pascal Weber, sei ein derart tolles Fest mit gewachsener Tradition in der Ortsmitte völlig undenkbar. Die Vereine prägten das Fest nun schon seit vielen Jahrzehnten und sorgen für noch immer größere Besucheranstürme. Das wundert nicht, denn sämtliche Vereinsspeisekarten boten lukullische Vielfalt mit abermals überwiegend badischen Sondergenüssen. So gab es etwa Meerrettich-Rindfleisch oder Flädeli-Suppe bei der Musikkapelle, hausgemachte Ochsenschwanzsuppe nebst Kasseler oder Schnitzel bei der Feuerwehr, Sauerbraten beim Turn- und Sportverein oder saure Leber bei den Rämässern.

Bürgermeister Pascal Weber gab nach dem Fassanstich fleißig Bier aus. Foto: Decoux

Aber auch internationale Küche war geboten, ob Gyros bei den närrischen Erzklopfern und Stollehexen oder Crêpes beim Spielmannszug. Ansonsten punktete der Tischtennisclub gastronomisch insbesondere mit Champignon- und Pfeffersteaks sowie Hamburgern. Für Kaffee und Kuchen hatte derweil die katholische Kirchengemeinde gesorgt, um die Getränke kümmerten sich unter anderem der Tennisclub-Weinstand und der TuS mit Bier – natürlich jeweils auch Nicht-Alkoholischem.

Die Buden machen das Fest zu etwas Besonderem

Die zahlreichen großen Vereinsbuden bewährten sich abermals prächtig, ob als noch am Samstag gefragte Schattenspender oder Sitz- und Plauschgelegenheiten abseits des Gassentrubels um das Rathaus und die Herrengasse herum. Das dürfte ein Alleinstellungsmerkmal Ringsheims werden – denn anderswo nimmt die Bereitschaft von Vereinen immer weiter ab, noch Großbuden aufzubauen und zu betreiben. So hat etwa Mahlberg inzwischen sein Stadtfest auf einen Städtlehock reduziert. In Ringsheim gibt es hingegen noch genügend auch im Zweifelsfalle regensichere Buden-Sitzplätze statt Bänken nur im Freien.

Auch Regen konnte die Festbesucher nicht schrecken

Die Vereinslauben bewährten sich am Sonntag nach 14 Uhr ganz besonders: Da setzte ein recht windiger Schlagregen ein, der dann gleich einige Stunden weiter andauerte. Ungeplanter Effekt dabei: Die kompletten Vereinsbudenplätze blieben überwiegend dauerbesetzt. Für die Besucher war es oft mangels Regenschirmen unmöglich, auch nur ein paar Meter weiter zu kommen oder gar draußen gemütlich durch die Gassen zu flanieren. Da endeten manche frühzeitig gestarteten Fluchtversuche im Schlagregen. Dennoch nicht schlimm: Nach dem Dauerregen wagten sich zum Abend dann noch viele nun regenschirmbewaffnete neue Gäste trockenen Fußes ins Dorfzentrum.

Immerhin 460 Kilometer legte eine Gruppe aus der Ringsheimer Partnergemeinde Albigny nahe Lyon zurück, um hier erneut einen eigenen kleinen Feststand gemeinsam mit örtlichen Freunden aufzumachen. Da wurden dieses Mal als ferne Rhone-Spezialitäten ein Salamiteller, Wurst im Blätterteig und ein regionaler Beaujolais angeboten.

Auch für Kinder war einiges geboten

Speziell an besonders kinderbeliebten Pommes-Portionen herrschte in Ringsheim ebenfalls kein Mangel, und auch an einem professionellen Süßigkeiten-Stand kamen Eltern mit ihren Sprösslingen selten vorbei, ohne etwas zu kaufen. Ansonsten sorgte ein herziges Kinderkarussell nebst einem Kettenkarrussel für so manche Wartesschlange und Unterhaltung. Anderswo hatte derweil die evangelische Kirchengemeinde mit Rösslehexen und Wasserteifeln eine gerne genutzte „Oase der Ruhe“ angeboten, samt Wickeltisch, Still-Ecke und Kinderbetreuung.

Die Ringsheimer Musikkapelle begleitete die Eröffnung des Fests. Foto: Decoux

Auch musikalisch war Ringsheim gerüstet. Nach der fulminanten Fassanstich-Eröffnung der Musikkapelle mit Interimsdirigent Udo Goldschmidt per „A good Start“ und mehr hatten später die Gruppen „One more“ und „Do it“ an zwei Bühnen für weitere Unterhaltung gesorgt. Am Sonntag trat dann der Orschweierer Musikzug und abends die „Partyband Duo Etival“ auf. Schon längst vorab hatte Bürgermeister Weber den Anliegern für ihr stetes Verständnis gedankt, das Fest akustisch zu erdulden.

So geht es weiter

Das Ringsheimer Wein- und Gassenfest wird am Montag, 19. August, weitergefeiert. Von 11 bis 24 Uhr sind die Lauben geöffnet. Am Abend werden sich noch „Badisch Blech“ am Rathausplatz und „DJ Christoph Schneider“ in der Herrenstraße musikalisch empfehlen.