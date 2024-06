So lief das Schopffest in Kippenheimweiler

12 Gäste und Gastgeber ließen sich den Wein schmecken. Foto: Wendling

Das Fest am historischen Schopf vor der Kaiserswaldhalle kam bei den zahlreichen Besuchern sehr gut an. Los ging es bereits am Samstagabend, am Sonntagmorgen stand ein ökumenischer Gottesdienst an.