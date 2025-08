Wein, Kultur und Unterhaltung: Zum Gemeindejubiläum ein buntes Fest in Grenzach-Wyhlen

Stand bisher der Zusammenschluss von Grenzach und Wyhlen vor 50 Jahren im Mittelpunkt, wird nun die Ersterwähnung von Grenzach im Jahr 1275 das Thema sein. Mitte September findet dazu ein großes Festwochenende im Emilienpark statt Am Samstag, 13. September, wird es zunächst als Weinfest eröffnet. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Weinbau bestimmte über mehrere Jahrhunderte die Landwirtschaft. Bereits im 13. Jahrhundert war er hier verbreitet.

Lange Weinbau-Tradition

Wie Lokalhistoriker Helmut Bauckner unlängst erläutere, umfasste die größte bekannte Anbaufläche am Südhang des Dinkelberges bei Grenzach etwa 60 Hektar. Übrig geblieben ist davon heute nicht mehr viel. Dennoch, der Anlass für ein geselliges Weinfest ist damit gegeben.

Bürgermeister Tobias Benz bedankte sich im Rahmen eines Pressegesprächs schon im Vorfeld für das große Engagement, mit dem sich Mitglieder zahlreicher Vereine an der Vorbereitung beteiligen. Die Gemeinden werde mit der Bereitstellung der Infrastruktur ihren Beitrag leisten.

Benz freute ich auch, dass das Weinfest einen finanziellen Zustupf vom Land bekommt. Da der Weinbau nämlich eine spezielle Tradition in Baden-Württemberg ist, unterstützt das Land diese Form der Traditionspflege, wenn sie erstmals ausgerichtet wird.

Jubiläumsglas kreiert

Am Samstag wirten mehrere Weingüter und -händler rund um die großen Kastanien. Das Weingut Dörflinger aus Müllheim, das Weinhaus Fuhrler aus Rheinfelden, das Weingut Ernst aus Wittlingen, der Wein- und Obsthof Rüdlin aus Auggen und Wein15 aus Grenzach werden den Besuchern die Vielfalt südbadischer Weine nahebringen.

Die Gemeinde bringt ihrerseits eine Besonderheit ein: Extra für diesen Anlass wurde ein speziell dekoriertes Glas kreiert. Dieses können die Gäste für drei Euro erwerben und damit von einem Anbieter zum nächsten wandern.

Auf einer eigens aufgebauten Konzertbühne spielt am Samstag zunächst „Mojo Swamp“ Blues, Swing und Jive, die Band „Funky Monday“ schließt sich mit Funk, Rock und Latin an.

Kunst und Unterhaltung

Am Sonntag wird das Weinfest weitergeführt – an diesem Tag allerdings werden zusätzlich viele Vereine ihren Beitrag zum Festprogramm leisten. So wird der Künstlerkreis Grenzach-Wyhlen den Park in eine bunte Galerie verwandeln. 40 Künstler, darunter Gäste aus Freiburg, Frankreich und Österreich haben sich angekündigt. Petra Hartmann verweist darauf, dass es stets sehr großes Interesse beim Publikum findet, wenn im Emilienpark Kunstwerke im wahrsten Sinne des Wortes an die Besucher herangetragen werden.

„Höhenflug“ inklusive

Außerdem werden der Verein für Heimatgeschichte, Volkshochschule, Familienzentrum, Schwarzwaldverein und andere mit Informationsständen vertreten sein. In der Schlossgasse baut die Werksfeuerwehr der DSM ihren Hubturm auf und lädt Besucher zur Höhenfahrt ein, um die Aussicht über den Ort zu genießen. Clown Pat kommt, Rikschafahrten werden angeboten das Spielmobil wird da sein und das Emilianum öffnet seien Türen. Für ein breites Gastro-Angebot sorgen Bürgerverein, SüüreWaggis, Frauenchor, Bürgerstiftung und das Café Tortos.

Und schließlich gibt es auch am Sonntag ein Bühnenprogramm: Für Unterhaltung sorgen der Musikverein Wyhlen mit Jugend- und Aktivorchester, der Männerchor, „Marlene und Giulia“, das Lorenzo Pierdominice-Trio und die ClausTimmerPocketBand.

Am Festwochenende wird die Schlossgasse für den Durchgangsverkehr gesperrt; dort finden auch die Toiletten ihren Platz.