Wein, Bücher, Pralinen: Das verschenken die Kinzigtäler Gemeinden

Ob Jubiläum, Ehrung oder Abschied: Auch im Kinzigtal gibt es jede Menge Anlässe zum Verschenken. Jede Kommune setzt dabei auf Präsente mit lokalem Bezug.
Verabschiedungen, Besuche von Politikern und Prominenten, Ehrungen oder einfach Zeichen der Anerkennung – Gelegenheiten zum Überreichen von Präsenten gibt es viele, auch in den Gemeinden des Kinzigtals. Jede Kommune versucht dabei, den Gaben eine persönliche Note zu verleihen – nicht nur, damit sich die Empfänger freuen, sondern auch als bleibende Erinnerung. Entsprechend unterschiedlich sind die Aufmerksamkeiten in den einzelnen Orten.