Mit Kälte und Regen startete das "Weiler Wald Fest" nach langer Pause erneut durch. Allseits war die Freude darüber zu spüren, dass Begegnungen wieder möglich sind.















Pfalzgrafenweiler - Den Auftakt zu der Großveranstaltung, die zuletzt 2019 stattfand, übernahm die Coverband Rosewood. Und so herrschte bereits am frühen Samstagabend gute Stimmung beim Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz. Den kühlen Temperaturen zum Trotz, zog das Konzert viele Musikfans an. Die Band spielte Songs von Bryan Adams, Bon Jovi, den Beatles und Smokie, aber auch von Wolfgang Petry – mal laut, mal leise und stets voller Leidenschaft.

Der Sonntag wartete mit einem bunten Unterhaltungsprogramm auf der Bühne am Marktplatz auf und lud die zahlreichen Besucher aus nah und fern zum Einkaufsbummel durch die Geschäftswelt von Pfalzgrafenweiler ein.

Viele Firmen bieten Aktionen

Die beteiligten Firmen und Organisationen hatten zum "Weiler Wald Fest" verschiedene Aktionen vorbereitet. Neben Ausstellungen, etwa bei der Schreinerei Vischer oder im Autohaus Hauser/Waldner gab es bei Ulrich Autotechnik Livemusik mit der Gruppe Doppelkinn. Gwinner Wohndesign öffnete die Türen des Möbel-Outlets, und im Bettenhaus Schwarz gab es Kissenberatung mit Computervermessung. Hyle Reinigungssysteme stellte Luft- und Reinigungssysteme vor, während im Magnus Gartenpark Preisnachlässe beim Einkaufen winkten.

Kulinarisch versorgt wurden die Festbesucher von Vereinen und der örtlichen Gastronomie. Darüber hinaus fand auf dem Parkplatz der Volksbank ein Kinderflohmarkt statt, und die Gartenfreunde Pfalzgrafenweiler waren mit Küchenkräutern vertreten. Die Realschulklassen 6a und 7a besserten ihre Kassen mit Kaffee und Kuchen sowie mit Waffeln auf.

Bühnenprogramm kommt gut an

Der Einzelhandel zeigte sich zufrieden mit dem verkaufsoffenen Sonntag. Die Wetterbedingungen waren für die herbstliche Shopping-Tour durch Pfalzgrafenweiler ideal, und das Angebot wurde allseits gut angenommen.

Im Zentrum stand auch diesmal das beliebte Bühnenprogramm am Marktplatz, moderiert von Lars Waffenschmidt. Bevor der Posaunenchor mit einem Konzert zur Mittagszeit das abwechslungsreiche Programm eröffnete, verlieh der Rektor der Grund- und Werkrealschule seiner Freude darüber Ausdruck, dass sich Vereine, Schulen und Kindergärten endlich wieder dem Publikum präsentieren können.

Die Kita am Pfarrweg und der Kindergarten Villa Regenbogen aus Durrweiler setzten das bunte Programm mit einem Fingerspiel zum Thema "Frösche" und dem Singspiel "Piratensong" fort.

Hilfreicher Shuttleverkehr

Bereits zum fünften Mal beteiligte sich die Musikschule Allegro. Bereits die Jüngsten zeigten mit dem "MoMo"-Projekt auf der Melodica, was sie im ersten Schuljahr bei ihrer Musiklehrerin gelernt haben. Hinter "MoMo" steckt das Monheimer Modell, eine Kooperation zwischen Musikschule und Grundschule, die möglichst vielen Schülern einen Zugang zum Instrumentalunterricht bieten soll. Musikschüler am Klavier und an der Gitarre setzten die Präsentationen der Musikschule fort.

Die Grund- und Werkrealschule unterhielt mit Beiträgen des Horts, den Mäusen aus der Klasse 2b sowie der Bläserklasse. Aus den siebten und achten Klassen zeigten Realschülerinnen Hip-Hop-Tanzvorführungen, und der Turnverein stellte die Leistungsgruppe im Mädchenturnen vor.

Das Bühnenprogramm fand ebenso wie das gesamte "Weiler Wald Fest" großen Anklang. Die Strecke zu den einzelnen Stationen zwischen Marktplatz und Gewerbegebiet Schornzhardt konnte mit dem regelmäßig verkehrenden Shuttlebus zurückgelegt werden.