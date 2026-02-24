Weiler Bluesnächte: Blues, Rock und Folk im Gewölbekeller in Weil am Rhein

Der britische Gitarren-Virtuose Davy Knowles spielt im Trio im Alten Rathaus in Weil am Rhein. Musikalisch kennt er kaum Grenzen.
Die Weiler Bluesnächte sind eine stets gut besuchte Veranstaltungsreihe des Kulturamts der 3-Länder-Stadt in Kooperation mit dem Verein „Jazz und Blues Südbaden – exbluesive“. Mit Davy Knowles holt Amtsleiter Peter Spörrer für den 7. März nun einen musikalisch hochwertigen, stilistisch vielseitigen und emotional packenden Gitarristen in den Gewölbekeller des Alten Rathauses, heißt es in der Ankündigung.