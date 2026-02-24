Weiler Bluesnächte: Blues, Rock und Folk im Gewölbekeller in Weil am Rhein

Der britische Gitarren-Virtuose Davy Knowles spielt im Trio im Alten Rathaus in Weil am Rhein. Musikalisch kennt er kaum Grenzen.

Die Weiler Bluesnächte sind eine stets gut besuchte Veranstaltungsreihe des Kulturamts der 3-Länder-Stadt in Kooperation mit dem Verein „Jazz und Blues Südbaden – exbluesive“. Mit Davy Knowles holt Amtsleiter Peter Spörrer für den 7. März nun einen musikalisch hochwertigen, stilistisch vielseitigen und emotional packenden Gitarristen in den Gewölbekeller des Alten Rathauses, heißt es in der Ankündigung.

Der auf der Isle of Man geborene Musiker spielt Akustikgitarre, Mandoline, Steelgitarre und E-Gitarre und das in einem Stil und mit einer Ausdruckskraft, die ihm hohe Wiedererkennbarkeit sichern. Knowles ist ein britischer Ausnahmegitarrist und Songwriter, der technisches Können mit echter Leidenschaft und einer eindrucksvollen Bühnenpräsenz verbindet.

Seinen internationalen Durchbruch feierte er 2007 mit dem Debütalbum Roll Away seiner Band Back Door Slam. Seither hat Knowles eine eindrucksvolle Karriere hingelegt. Sein zweites Album „Coming Up For Air“ wurde von Peter Frampton produziert, der ihn als „Revolverheld-Gitarristen des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete.

Auf Tourneen teilte Knowles sich die Bühne mit Legenden wie Jeff Beck, The Who, Joe Bonamassa, Kid Rock, Lynyrd Skynyrd, Brian Setzer, Chickenfoot und Joe Satriani.

Mit mehreren Top-5-Platzierungen in den Billboard Blues Charts, gefeierten TV-Auftritten bei Jimmy Kimmel Live und CBS Good Morning America und einem weltweiten Publikum hat sich Knowles über die Jahre als feste Größe etabliert.

Musikalisch kaum Grenzen

Musikalisch kennt Knowles kaum Grenzen. Vom erdigen Delta Blues (1932), über druckvollen Classic Rock (Three Miles From Avalon) bis zum introspektiven Folk (If I Should Wander) bewegt er sich mit Leichtigkeit zwischen den Genres und liefert stets authentische, mitreißende Performances.

In Weil am Rhein tritt Knowles in einer Trio-Formation zusammen mit dem Bassisten Tod Bowers und dem Schlagzeuger Michael Hansen auf.

Bluesnächte mit langer Tradition

Die Weiler Bluesnächte haben eine lange Tradition. Ursprünglich holte das Kulturamt der 3-Länder-Stadt 25 Jahre lang gemeinsam mit dem Jazz-Experten Dieter Brunow aus Haltingen internationale Top-Stars der Jazz-Szene in den Gewölbekeller des Alten Rathauses nach Altweil.

Später konnte die Gruppe „Exbluesive“ um den Blues-Experten Klaus Deuss als Partner für diese gefragte Musikreihe gewonnen werden. Nach der Pandemie setzte das Kulturamt die Reihe mit „Jazz und Blues Südbaden – exbluesive“ fort. Der Verein besteht aus bluesbegeisterten Musikliebhabern aus dem südbadischen Raum und lädt regelmäßig zu Blues- und Rockkonzerten mit nationalen und internationalen Spitzenbands ein.

Weiler Bluesnächste

Konzert

mit Davy Knowles am Samstag, 7. März, 20 Uhr, im Gewölbekeller im Alten Rathaus, Hinterdorfstraße 39, in Weil am Rhein. Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für das Konzert sind im Vorverkauf (22 Euro) im Reisebüro Rebland in Haltingen, an allen Reservix-Vorverkaufsstellen erhältlich sowie online unter https://kulturamt.reservix.de. Kartenzahlung an der Abendkasse (25 Euro) ist möglich.