Weiler Adventskalender: Trotz aller Not gab es stets einen Weihnachtsbaum

Wenn Türchen Nummer 22a in der Großen Gass in Haltingen sich öffnet, dann erinnert sich Walter Kaufmann an Weihnachten in den „Baracken“.
Hinter der Haustür Nummer 22a, in der Großen Gass, wohnt Walter Kaufmann mit Frau Gerda. Sein Lebensweg ist eng mit den bewegten Zeiten seiner Heimat Haltingen verknüpft. Als Walter Kaufmann sechs Jahre alt war, wurde sein Heimatdorf in der Nacht vom 10. auf den 11. Juni bei einem verheerenden Artillerieangriff fast vollständig zerstört. „Unser Oberdorf lag in Trümmern, viele Häuser brannten nieder – auch unser Elternhaus wurde Opfer der Flammen“, erinnert sich der heute 91-Jährige.