Hoch hergegangen ist es bei der 68. Weilener Kirbe des Musikvereins. Am Samstag beim Schwäbisch-Bayerischen Abend spielten die Kapelle aus Schmiden, Hausen am Tann und Zepfenhan. Am Sonntag unterhielt der Musikverein Wehingen die Gäste beim Frühschoppen. Nachmittag gab es ein Unterhaltungsprogramm mit der Flötengruppe, der Jugendkapelle und der kleinen Besetzung des Musikvereins. Weiterer Höhepunkt war die Sauverlosung. Foto: Strobel