Weilen unter den Rinnen Viele fröhliche Darbietungen sind zu sehen

Bürgermeister Gerhard Reiner begrüßte die Senioren und ließ das zu Ende gehende Jahr Revue passieren. Er informierte über die durchgeführten und geplanten Investitionen in der Gemeinde. Im Anschluss ließen sich die Senioren Kaffee und Kuchen munden. Mit fröhlichen Darbietungen und Liedern stimmten die Kinder des Kindergartens auf die Adventszeit ein. Das Gesangsquartett Christian und Winfried Staiger sowie Peter und Gerhard Weinmann sorgten für ausgelassene Stimmung. Die Musiker verstanden es, mit ihren Liedern eine weihnachtliche Atmosphäre zu verbreiten. In heiterer Runde führten die Senioren angeregt Gespräche. Es wurden Kontakte geknüpft und alte wieder aufgefrischt. Für die Akteuregab es reichlich Applaus, so dass das Gesangsquartett etliche Zugaben geben musste. Beim Vesper ließen es sich die Senioren gut gehen. Der gesellige Nachmittag klang gemütlich aus.