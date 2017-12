Weilen unter den Rinnen Kanäle in Weilen werden wieder untersucht

Nach einer Verordnung des Umweltministeriums haben die Betreiber von Abwasseranlagen mindestens alle 15 Jahre die Misch- und Schmutzwasserkanäle auf Schäden zu untersuchen. Die letzte Untersuchung der Kanalleitungen in Weilen u.d.R. fand 1997 statt. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist die Gemeinde somit verpflichtet, eine erneute Überprüfung der Kanäle durchführen zu lassen. Zunächst ist eine Bestandsaufnahme vorzunehmen, daran schließt sich eine Übernahme der Daten in eine Kanaldatenbank und in das Geo-Informationssystem an.

Im Rahmen der Kanaluntersuchungen ist es laut Gemeindeverwaltung erforderlich, die Kanäle durch eine Fachfirma optisch überprüfen zu lassen.

Ingenieurbüro klassifiziert Schäden