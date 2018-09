Weilen unter den Rinnen Jedermänner auf der Leglerhütte

Weilen u. d. R. Die Jedermänner aus Weilen haben wieder ihre zweitägige Jahreswanderung unternommen. Die Bergtour führte auf die Leglerhütte in der Schweiz. Bei gutem Wetter startete die Gruppe frühmorgens mit dem Auto nach Neu-Schönstatt am Walensee. Dort wurden die drei Radler aufgenommen, die den anderen schon vorausgefahren waren. Mit dem Bus ging es von Schwanden nach Mettmen zur Seilbahnstation. Von hieraus wurde der Aufstieg von 700 Meter zur Leglerhütte (2273 Meter) in Angriff genommen, die nach zweieinhalb Stunden erreicht wurde. Nach kurzer Rast hatte ein Teil der Wanderer noch die Gelegenheit, die nähere Umgebung zu erkunden, bevor das Abendessen eingenommen wurde.