Weilen unter den Rinnen "Gutes Jahr für die Gemeinde"

Reiner nennt die Erschließung des Baugebiets Breite. Auch soll demnächst der Kindergarten einen barrierefreien Zugang erhalten. Auch mit der Aufwertung des Grill- und Spielplatzes Honau sei begonnen worden.

Ein weiteres wichtiges Thema sei die Erstellung des Dorfentwicklungskonzepts gewesen, das auch als Grundlage für die Aufnahme Weilens ins Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum dienen solle.

Ziele seien die Entwicklung der Ortsmitte, die Sanierung des Wohnstandorts und die Verbesserung des Wohnumfelds. Reiner: "Die Bürger sollen sich in der Gemeinde wohlfühlen." Ein weiteres Zukunftsvorhaben sei die Breitbanderschließung. So soll in Weilen ein Glasfasernetz aufgebaut werden.