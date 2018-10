Weilen unter den Rinnen "Das Backhäusle unbedingt erhalten"

An diesem Vormittag sind zwölf Laibe angeliefert worden. "An machen Tagen sind es auch mehr als 20", weiß Erler. Die Teiglinge werden auf einem langen Tisch eingemehlt. Dann legt sie Gapp auf die große Holzschaufel, mit der Erler das Brot in einen der beiden übereinander angebrachten Öfen schiebt. Den Backofen heizt sie bereits morgen um 8.30 Uhr an. Bis 10.30 Uhr bleibt er eingeschaltet. Gegen 11 Uhr wird das Brot eingeschossen und bei 250 bis 260 Grad gebacken, so dass es eine knusprige Rinde bekommt.

Früher sei auch nachmittags gebacken worden. Erler: "Da hat man um 14 Uhr noch einmal eingeschossen", bedauert sie, dass die Nachfrage nach selbst gebackenem Brot auch in Weilen nachgelassen habe. "Früher sind sogar Backfrauen aus Hausen am Tann zu uns gekommen." Pro Brotlaib und Kuchen werden 60 Cent fürs Backen verlangt: "Das ist günstig im Vergleich zu gekauften Backwaren." Dafür freilich muss man früh aufstehen, wenn das Brot um 11 Uhr in den Ofen im Weilener Backhäusle kommen soll. Gapp: "Ich mache um 7 Uhr den Teig, dann muss man ihn ruhen lassen, damit er aufgeht", was bedeutet, dass er an Volumen gewinnt und optimal auf das Backen vorbereitet wird.

Erler und Gapp animieren Interessierte dazu, doch einfach mal im Backhäusle vorbeizuschauen: "Wir haben noch Kapazitäten frei. Wer selbst backen will, kann das bei uns gerne tun." Und Erler fügt an: "Wir müssen diese Einrichtung im Dorf unbedingt erhalten, denn sie hat viele Vorzüge und trägt zur Gemeinschaft im Ort bei."