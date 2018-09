Weilen u. d. R. (bv). Er sei bereit, sich öffentlich zu entschuldigen, auch wenn er nicht wisse, für was: Wasenwirt Karl-Heinz Koch hat nach seinem Urlaub und der Lektüre der Stellungnahme der Gemeinde zu den Vorgängen um die Zufahrt zur "Wasenstube" sofort zum Telefonhörer gegriffen und Bürgermeister Gerhard Reiner angerufen. Er sei weiter gesprächsbereit, betont Koch. Es müsse doch möglich sein, in einer Gemeinde mit 600 Einwohnern "neun Leute an einen Tisch zu bringen und in einem Gespräch mit Gemeinderäten und Bürgermeister gemeinsam nach einer Lösung zu suchen". Auch Bürgermeister Gerhard Reiner betonte gegenüber dem Schwarzwälder Boten, immer zu einem Gespräch bereit zu sein. "Es muss jetzt wieder Ruhe einkehren. Wir müssen wieder normal miteinander umgehen", sagte er. Für die Gemeinde sei die Sache mit der Zufahrt zunächst aber abgehakt. Gleichwohl sei man weiter um eine Lösung bemüht.