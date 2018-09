Weilen unter den Rinnen Arbeiten für Garagenbau vergeben

Das Ingenieurbüro Mauthe GmbH war vom Gemeinderat bereits im vergangenen Jahr mit der Planung für den Anbau einer Garage an das Bauhofgebäude beauftragt worden. In der jüngsten Sitzung erläuterte Geschäftsführer Wolfgang Rettinger die Ausschreibung der beiden Gewerke und die eingegangenen Angebote. Der Anbau solle auch dazu dienen, Gerätschaften zu lagern, die bisher in der Gemeindehalle untergebracht sind. Die Garage wird auf der Westseite des Bauhofgebäudes entstehen mit einer Grundfläche von sechs auf neun Metern. Die Baugenehmigung wurde vom Landratsamt erteilt. Die Gemeinde hatte einen Zuschuss aus dem Ausgleichstock beantragt, der jedoch nicht bewilligt wurde. In der vorangegangenen Sitzung hatte der Gemeinderat entschieden, das Bauvorhaben auch ohne Zuschuss durchzuführen. Zwischenzeitlich wurde die Baumaßnahme ausgeschrieben.

Dem Gemeinderat lagen für das Gewerk Erdarbeiten und Pflasterbau zwei Angebote von Landschaftsbaufirmen vor. Der Auftrag für die Erdarbeiten und den Pflasterbau wurde an den günstigsten Bieter, die Firma Weber Pflasterbau in Albstadt, zum Angebotspreis von 9710 Euro vergeben. Für das Gewerk Metallbau und Fassadenbau wurden vier Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, es ging lediglich ein Angebot ein. Der Auftrag ging an die Firma Widmer Stahl- und Metallbau aus Weilen u. d. R. zum Angebotspreis von 46 399 Euro.

Es ist noch eine Kostenverringerung zu erwarten, da bei der Ausschreibung von höheren Massen ausgegangen wurde. Die Garage soll noch vor Wintereinbruch gebaut werden.