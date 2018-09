Weilen unter den Rinnen "Ans Aufhören habe ich nie gedacht"

Zwei Wochen vor dem Wasenfest, als der Bürgermeister wegen Schankerlaubnis und Ähnlichem vorbeischaute, habe er vorgeschlagen, dass sich alle noch einmal zusammensetzen sollten. Der Bürgermeister sei nicht abgeneigt gewesen. Erst vor einer Woche habe er – wieder am Telefon – erfahren, dass niemand kommen werde. Es gebe keinen Anlass. Die Entscheidung sei getroffen.

Er hätte sich gewünscht, dass sich der Bürgermeister und die Räte das besagte Stück Rasen und die Hecke anschauen, sagt Koch. "Aber da hat es geheißen, so viel Steuern könnte ich gar nicht zahlen, dass die zu mir rauslaufen", echauffiert er sich. "Und dass ich naiv sei. Also dumm. Vielleicht bin ich das, aber ich hab diesen Laden hier immerhin 36 Jahre lang am Laufen gehalten." Und mit dem Open Air der Volksmusik Tausende Musikfans in die kleine Schlichemgemeinde gebracht. "Hätte man mir die Entscheidung plausibel erklärt, ich hätte es verstanden. Auch als naiver Mensch."

Für diesen Mittwoch hatte Karl-Heinz Koch zu einem "ergebnisoffenen Gespräch" eingeladen. Fünf Weilener kamen und ein paar Auswärtige, darunter auch Rainer Honer, Senior-Chef der Hirschbrauerei, der die Wasenfeste und das Open Air seit Jahren unterstützt. Wer nicht kam, waren die Jedermänner und die Mitglieder des Musikvereins. Enttäuschend, fand der Wasenwirt. Auch die Gemeinderäte und der Bürgermeister erschienen nicht.

Dafür steckte ein Schreiben der Gemeinde im Briefkasten: Man werde an dem "ergebnisoffenen Gespräch" nicht teilnehmen, hieß es da. Denn man sei weder schriftlich noch mündlich eingeladen worden. Stimmt nicht, kontert der Wasenwirt. Er habe es dem Bürgermeister am Telefon gesagt. Es sei auch nicht richtig, dass der Bürgermeister gesprächsbereit gewesen sei: "Er hat nur mit mir geredet, wenn ich ihn angerufen habe." Weiter wird in dem Schreiben argumentiert, es wäre rechtswidrig, wenn die Gemeinde die Kosten für die Zufahrt übernehmen würde. Denn es sei ein Privatgelände. "Für mich ist das kein Bürgermeister", sagt Karl-Heinz Koch verbittert. "Und die Gemeinderäte sind nicht für die Bürger da." Jetzt werde er erst mal in Urlaub fahren. "Dann werd’ ich mich vielleicht irgendwann beruhigen."

Möglich, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen sei, überlegt Honer. Er werde versuchen, mit Koch einen Termin beim Bürgermeister zu bekommen. Eine Gaststätte in einem Dorf sei für die Kommunikation wichtig: "Wenn sie schließt, geht ein Stück Gemeinschaft verloren."