Weil’s keinen Nachfolger gibt: VdK Mahlberg will mit Kippenheimer Ortsverband fusionieren

Weil der Ortsverband keinen Nachfolger für seinen Vorsitzenden findet, will er sich mit den Kippenheimern zusammentun. Die Idee stieß auf Zustimmung.
Dass bei der Hauptversammlung des VdK-Ortsverbands Mahlberg nicht nur die üblichen Regularien auf der Tagesordnung stehen, ließ bereits der Veranstaltungsort erahnen. So trafen sich die Mitglieder im Gasthaus „Alter Stiel“ in Kippenheim – der Gemeinde, mit deren VdK-Ortsverband die Mahlberger fusionieren möchten. Grund dafür ist, wie der langjährige Vorsitzende Ferdinand Kiesel in seinem wohl letzten Bericht ausführte, dass er trotz vieler Versuche leider keine Nachfolge für seinen Posten gefunden habe. Eine Verjüngung des VdK-Vorstandes sei jedoch sehr sinnvoll.