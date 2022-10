1 Alfons Schwörer aus Tannheim wird an diesem Donnerstag 100 Jahre alt, hier mit dem Stammbaum seiner Familie im Hintergrund, den er gerne mit Fotos ergänzt sehen würde. Foto: Zimmermann

"Weil ich zufrieden bin", erklärt Alfons Schwörer aus Tannheim, kann er an diesem Donnerstag seinen dreistelligen Geburtstag begehen.















VS-Tannheim - Der 13. Oktober 1922 war ein Freitag, an dem er in der Tannheimer Straße 2 in Pfaffenweiler (heute Ortsausgang Richtung Herzogenweiler) als Sohn von August Schwörer und seiner Frau Anna, geborene Beha, zur Welt kam, mit sechs Geschwistern aufwuchs, von denen zwei im Kindesalter starben.

In seinem Fall kein Unglückstag, ein sehr bewegtes Leben, harte Zeiten und es gelang ihm, das Beste zu seiner Zufriedenheit daraus zu machen. Es ist ihm gegönnt, körperlich soweit gut auf dem Damm zu sein, und sein Gedächtnis ist noch lückenlos bis hinein in die Daten der Geschehnisse bis heute. Mit einem Elektromobil ist er immer noch mobil.

Er kam gerade in die Schule, als sein Vater bei einem Handwerksunfall ums Leben kam. Seine Mutter heiratete wieder und die Familie konnte zusammenbleiben.

Die Kriegszeit

Ein weiterer Einschnitt seines Lebens war die Kriegszeit. Kurz vor seinem 19. Lebensjahr wurde er eingezogen, blieb vom Einsatz zunächst verschont, weil er an Scharlach erkrankte. Er kam danach nach Frankreich, später über Italien nach Nordafrika. Als Kriegsgefangener wurde er in die USA verschifft, die erste Rückkehr nach Europa war ein Gefangenenlager mit Arbeitseinsatz in Großbritannien, ehe er im Juli 1947 nach Pfaffenweiler zurückkam.

Problemlos in Tannheim aufgenommen

Im Oktober 1950 heiratete er Rosa Beck aus Tannheim, deren Vater Landwirt im Unotweg 16 war. Er war damals erstaunt, wie problemlos er in Tannheim aufgenommen wurde. Zur Hochzeit in der Sonne in Tannheim: Jeder durfte kommen, aber jeder musste seine Zeche selber bezahlen, nur das Brautpaar wurde vom Wirt verköstigt, weist er auf die Zeitverhältnisse hin.

Seine beiden Frauen

Vier Kinder kamen zur Welt, ehe Rosa Schwörer bereits 1956 an Brustkrebs starb. Damit seine Kinder wieder eine Mutter hatten, heiratete er 1957 Maria Beha aus St. Märgen auf dem Lindenberg. Als er sie zum ersten Mal sah, erklärt er, sei ihm sofort klar gewesen, die ist die Richtige für ihn. Sie nahm seine Kinder an und sie bekamen noch drei Eigene. Maria Schwörer starb 2019.

Veränderungen in Landwirtschaft

In den 1950er Jahren war sein Landwirtschaftsbetrieb noch kein Vollerwerbsbetrieb. Insbesondere in den Wintermonaten arbeitete er als Waldarbeiter im Gemeindewald Tannheim oder auch als Bauarbeiter, unter anderem bei der Firma Durler. Erst in den 1970er Jahren gestaltete er die Landwirtschaft um: Kartoffelanbau, Saatgutvermehrung und Milchviehwirtschaft.

Vielfach im Ort aktiv

Durch seine Berufserfahrung in anderen Gewerken baute er auch Wohn- und Ökonomiegebäude so gut es ging in Eigenarbeit um. In der ihm verbliebenen Freizeit war er im Männergesangverein Tannheim über 25 Jahre aktiv, gestaltete im Pfarrgemeinderat mit, war über viele Jahre Schriftführer der Landwirtschaftlichen Ein- und Verkaufsgenossenschaft, sozusagen eine Art Ort-Raiffeisen-Markt. Er sah zahlreiche Spiele des FC Tannheim, sozusagen als Schlachtenbummler, weil einer seiner Enkel aktiv war.

Neues Hobby

Mit dem Erreichen des Ruhestandsalters von 65 Jahren übergab er den Hof seinem Sohn Robert, zog sich zwar nicht so ganz aus der Landwirtschaft zurück, fing aber doch noch ein etwas anderes Leben an. Als geschickter Handwerker stellte er Mosaiken, Tiffani-Glasmodelle, Intarsien, unter anderem mit Landschaftsdarstellungen rund um Tannheim, Spiegel, Lampenschirmgläser, Uhrenschilder, christliche Kunst her, eine Gedulds- und Präzisionsarbeit.

Geburtstagsfeier in der Tannheimer Halle

Bis heute noch hat er seine Werkstatt im Dachgeschoss. Alle diese Kunstwerke werden bei der großen Geburtstagsfeier in der Tannheimer Turn- und Festhalle käuflich zu erwerben sein. Der Erlös geht zugunsten der Nachsorgeklinik, des Fördervereins Schwimmbad und des FC Tannheim.

Große Familie

Alfons Schwörer freut sich, die ganze Familie versammelt zu sehen. Seine eigene Familie besteht ja nicht nur aus seinen sieben Kindern, dazu gesellen sich inzwischen auch 27 Enkelkinder und 34 Urenkel, und sonst auch alle, die ihn kennen und mit ihm festen wollen.