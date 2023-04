Mann zündet Holz auf Balkon in Villingen an – Feuerwehr kommt

3 Eine starke Rauchentwicklung auf dem betroffenen Balkon in Villingen hatte die Nachbarn alarmiert. Foto: Marc Eich

Ein Brand auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses hat am Freitagnachmittag einen größeren Einsatz ausgelöst. Ein Mann hatte Holz angezündet, um zu grillen – das ging jedoch schief.









Nachbarn hatten gegen 15 Uhr den Notruf gewählt, weil sie auf dem Balkon eines Wohnhauses im Adlerring ein Feuer entdeckt hatten.

Noch als die Feuerwehr zum Brandort unterwegs war, hatten sich zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Angelegenheit angenommen. Tatsächlich war es auf dem betroffenen Balkon zu einem Feuer und einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Aber das Feuer war offenbar bewusst angezündet worden. Ein Mann, der sich in der Wohnung befunden hatten, hatten offenbar Spanholz in einem Metallkübel in Brand gesetzt, um zu grillen und trotz des starken Rauches nicht gelöscht.

KOD macht kurzen Prozess

Die Gefahr konnte mit ersten Löschversuche des KODs, hierbei kam der Inhalt eines Wasserkochers zum Einsatz, gebannt werden. Die Feuerwehr warf den Kübel anschließend kurzerhand vom Balkon und löschte ihn auf der Wiese ab.

Die Feuerwehr löschte den Kübel auf der Wiese endgültig ab. Foto: Marc Eich

Der „Grillmeister“ musste schließlich aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung vom ebenfalls anwesenden Rettungsdienst betreut werden, nachdem der KOD und zwei Streifenbeamten den Mann aus der Wohnung begleitetet hatten.

Eine weitere Polizeistreife unterstützte die Maßnahmen vor Ort. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen. Schaden entstand ersten Angaben zufolge keiner.