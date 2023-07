1 Weil ein Fahrgast kein passendes Kleingeld dabei hatte, durfte er nicht mit dem Bus fahren. Doch wer ist im Recht? Foto: © Marc – stock.adobe.com/Marc Bosch Bernal

Weil Volkan Filizfidan anstatt passendem Fahrgeld nur einen 50-Euro-Schein dabei hatte, wurde er vom Busfahrer eines hiesigen Busunternehmens einfach stehengelassen, worüber er sich in den sozialen Medien tierisch aufregte. Was genau war passiert?









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was Volkan Filizfidan an jenem Abend im Juli passiert ist, erhitzt nicht nur sein Gemüt: Sein Beitrag in der Facebook-Gruppe „Stadtgeflüster VS“ verzeichnet mittlerweile über 140 Kommentare.