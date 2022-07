1 Seit Wochen werden dringend Blutspenden benötigt – auch im Kreis Calw. Foto: © Aidman - stock.adobe.com

Corona, Personalmangel und seit Wochen dann noch das: Weil Blut fehlt, kann es passieren, dass nötige Operationen verschoben werden müssen. Auch den Klinikverbund Südwest mit seinen Krankenhäusern in Calw und Nagold könnte es treffen.















Kreis Calw - Seit mehreren Wochen ist die Lage ernst. Von bis zu 30 Prozent weniger Spenden sprach ein Sprecher des Blutspendedienstes des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Juni. Es gebe kaum Puffer, die Regale seien leer. Nun, rund einen Monat später, ist die Lage nicht wesentlich besser.

Die Lage im Land

Der DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen gibt auf seiner Internetseite einen aktuellen Überblick. Die Vorräte der Blutgruppe 0 negativ werden dort als "kritisch" eingestuft. "Langsam wird es eng. Bitte kommen Sie direkt zu einem Blutspendetermin in Ihrer Nähe und bringen Sie am besten noch ein paar Freunde mit", heißt es in einer Erklärung dazu. Die restlichen Blutgruppen rangieren in der Kategorie "niedrig" ("Der Vorrat nimmt ab. Wir freuen uns, wenn Sie in den nächsten Tagen zur Blutspende kommen."). Insgesamt hat das System fünf Stufen (hoch, normal, niedrig, kritisch, bedrohlich).

Die Lage im Kreis

Diese schwierige Lage treibt dieser Tage auch den Klinikverbund Südwest um, zu dem unter anderem die Krankenhäuser in Calw und Nagold gehören. Als "seit Wochen sehr angespannt", beschreibt Ingo Matheus, Pressesprecher des Verbunds, die Situation – wie derzeit überall bundesweit. Und "die Lieferschwierigkeiten, gekoppelt mit der hohen Anzahl an nachzuholenden OPs aus der Coronapandemie, machen es für Kliniken aktuell sehr anspruchsvoll", fügt er hinzu.

Stand heute müssten zwar noch keine Operationen verschoben werden – "wir verfolgen die Liefersituation aber sehr genau". Und: Es sei "nicht auszuschließen, dass die Versorgungssituation zeitnah einen Einfluss auf die OP-Kapazitäten haben wird", warnt Matheus. Mit anderen Worten: Manche OPs könnten vorerst ausfallen.

Der Bedarf

Eine ausreichende Versorgung mit Blut müsse jedoch nicht nur für Operationen oder Notfällen gewährleistet sein. Manche Patienten mit bestimmten Krankheiten wie zum Beispiel Leukämie seien zum "Überleben kontinuierlich auf Blutprodukte angewiesen", führt der Pressesprecher und Leiter der Stabsstelle Unternehmenskommunikation des Klinikverbundes aus.

Nach Angaben des DRK-Blutspendediensts werden in Deutschland täglich rund 15 000 Blutspenden benötigt. Hinzu kommt die relativ kurze Haltbarkeit: Blutkonserven können im Schnitt nur sechs Wochen verwendet werden.

Das Problem

Doch woher rührt dieser scheinbar plötzliche Mangel an Blut? Gründe dafür sind offenbar – wie bei so vielem in den vergangenen zwei Jahren – bei der Corona-Pandemie zu finden. So erklärte unlängst ein DRK-Sprecher, der Rückgang der Blutreserven habe unter anderem mit einem sehr hohen Bedarf zu tun, der durch nachgeholte Operationen entstehe, die wiederum aufgrund der Pandemie geschoben wurden. Zudem sei zu beobachten, dass viele Menschen nach der langen Zeit der Corona-Einschränkungen ihre wiedererlangten Möglichkeiten nutzen und auf Reisen gehen würden – dadurch seien sie als Spender nicht greifbar.

Letzteres sieht man beim Klinikverbund ähnlich. "Die beginnende Ferienzeit – in einigen Bundesländern laufen die Sommerferien jetzt schon – sowie das heiße Wetter erschweren in der Regel die Spendebereitschaft", meint Matheus.

Corona mache aber auch noch in einer anderen Hinsicht Probleme: "Nach einer symptomatischen Corona-Infektion mit Fieber beträgt die Wartezeit bis zur nächsten Spende aktuell mindestens 28 Tage nach Symptomfreiheit, was ebenfalls zahlreiche potenzielle Spenden blockiert", gibt der Sprecher des Klinikverbunds zu bedenken.

Mögliche Abhilfe

Um das Problem des Spenderausschlusses direkt nach einer Corona-Infektion abzumildern, schlägt der Klinikverbund indes vor, diese Vorschrift zu überdenken. "Nachdem der Bundestag die Ärztekammer zur fachlichen Überarbeitung der bisher geltenden Blutspenderichtlinie im Herbst 2021 verpflichtet hatte, was die jahrelange faktische Ausgrenzung beispielsweise homosexueller Spender anging, wäre aus unserer Sicht auch die lange Wartezeit nach einer Corona-Infektion zumindest einmal diskutabel", sagt Matheus.

Hintergrund: Homosexuelle Männer waren bis Oktober 2017 komplett von einer Spende ausgeschlossen, um das Risiko einer Übertragung von HIV und anderen Infektionen zu minimieren. Danach galt, dass Männer mindestens zwölf Monate keinen gleichgeschlechtlichen Verkehr gehabt haben durften, um spenden zu können. Die jüngste Änderung der Richtlinien erfolgte im Oktober 2021. Seither wird "sexuelles Risikoverhalten" beim Blutspenden geschlechtsneutral eingeordnet; eine Zulassung zur Spende ist vier Monate "nach Beendigung eines sexuellen Risikoverhaltens" möglich. HIV und/oder Hepatitis können durch Labortests teils erst bis zu vier Monate nach der Ansteckung nachgewiesen werden.

Aufruf

Grundsätzlich ruft der Klinikverbund alle infrage kommenden Spender "gemeinsam mit den Blutspendediensten zu Spenden und zur Solidarität" auf. Denn: "Jeder kann schneller als gedacht selbst auf eine rettende Blutkonserve angewiesen sein!", so Matheus abschließend.