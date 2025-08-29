Weil am Rhein: Wegen Totschlags gesuchter Mann festgenommen

1 Der Mann wurde festgenommen. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel Die Beamten kontrollieren einen Mann, der von Frankreich über die Grenze will. Sie landen einen Treffer.







Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Mann ist Zollbeamten in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) ins Netz gegangen. Dem 36-Jährigen wird vorgeworfen, 2022 in der Türkei einen Einbrecher getötet zu haben, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Der Haftbefehl, der seit vergangenem Jahr bestand, laute auf Totschlag. Der türkische Staatsbürger kam vorerst in Haft, bis über seine Auslieferung in die Türkei entschieden wird.