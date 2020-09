Weil am Rhein/VS Mutmaßliche Ladendiebe bei Zollkontrolle festgenommen

Weil am Rehin/Villingen-Schwenningen - Eine Zollkontrolle in Weil am Rhein hat am Montagabend, zum Ergreifen zweier Tatverdächtiger geführt, die als Täter mutmaßlich gewerbsmäßiger Ladendiebstähle an mehreren Orten in Baden-Württemberg - unter anderem in Villingen-Schwenningen - in Betracht kommen.