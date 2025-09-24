Weil am Rhein: Solarpark passiert den Bauausschuss

Unsere Empfehlung für Sie Einzelhandel in Weil am Rhein Im Velo-Shop geht es mit einem neuen Inhaber weiter Der Zweiradmechanikermeister Islam Rashiti aus Freiburg übernimmt im November die Fahrradwerkstatt in der Hauptstraße in Alt-Weil.

Die Fläche liege innerhalb eines planten Biotopverbundes, Habitate wichtiger Arten befänden sich allerdings nur an den Rändern der überplanten Fläche. Das habe das Trinationale Umweltzentrum bestätigt. Der Solarpark solle dennoch so gestaltet werden, dass auch die Biodiversität gefördert werde, denkbar wäre beispielsweise ein weiteres „Trittbrettbiotop“, sagte Sauer. Bernhard Schaf dankte dafür, dass eine naturnahe Gestaltung als Planziel in den Entwurf aufgenommen wurde. Denn hier, das hatte er im Ortschaftsrat Haltingen schon betont, könne eine wenig wertvolle Wiesenfläche ökologisch aufgewertet werden. Dass sie einem Reitstall dann nicht mehr als Grünfutter liefernde Mahdwiese zur Verfügung stehe, sei bedauerlich. Die positiven Aspekte dieses Projektes überwögen aber deutlich, fand Scharf.