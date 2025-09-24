Weil am Rhein: Solarpark passiert den Bauausschuss
1
Der Solarpark findet Zustimmung. Foto: Pixabay

Den Bebauungsplanentwurf, der den „Solarpark Kiesgrube“ an der Nordwestumfahrung Haltingens ermöglichen soll, nahm der Bauausschuss einstimmig an.

Vanessa Sauer vom Stadtbauamt rekapitulierte die Grundzüge der Planung für die Freiflächen-PV-Anlage auf Haltinger Gemarkung: Das rund 4,5 Hektar große Plangebiet im Gewann „Unterer Märktweg“ liege derzeit im Außenbereich und solle nun als Sondergebiet für Freiflächen-Photovoltaik ausgewiesen werden. Hintergrund sind Pläne des Versorgers Energiedienst, dort einen Solarpark zu bauen. Das Plangebiet beschränke sich auf eine Fettwiese, die auf der Auffüllfläche der ehemaligen Kiesgrube des Unternehmens Holcim entstanden sei. Die Modulreihen dürfen maximal 3,5 Meter hoch werden und müssen 3,5 Meter auseinander liegen. 300 Quadratmeter sollen durch Nebenanlagen wie ein Trafohäuschen versiegelt werden, die Erschließung erfolge über den Weg „Am Bäumle“.

 

Unsere Empfehlung für Sie

Einzelhandel in Weil am Rhein: Im Velo-Shop geht es mit einem neuen Inhaber weiter

Einzelhandel in Weil am Rhein Im Velo-Shop geht es mit einem neuen Inhaber weiter

Der Zweiradmechanikermeister Islam Rashiti aus Freiburg übernimmt im November die Fahrradwerkstatt in der Hauptstraße in Alt-Weil.

Die Fläche liege innerhalb eines planten Biotopverbundes, Habitate wichtiger Arten befänden sich allerdings nur an den Rändern der überplanten Fläche. Das habe das Trinationale Umweltzentrum bestätigt. Der Solarpark solle dennoch so gestaltet werden, dass auch die Biodiversität gefördert werde, denkbar wäre beispielsweise ein weiteres „Trittbrettbiotop“, sagte Sauer. Bernhard Schaf dankte dafür, dass eine naturnahe Gestaltung als Planziel in den Entwurf aufgenommen wurde. Denn hier, das hatte er im Ortschaftsrat Haltingen schon betont, könne eine wenig wertvolle Wiesenfläche ökologisch aufgewertet werden. Dass sie einem Reitstall dann nicht mehr als Grünfutter liefernde Mahdwiese zur Verfügung stehe, sei bedauerlich. Die positiven Aspekte dieses Projektes überwögen aber deutlich, fand Scharf.

 