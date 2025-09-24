Weil am Rhein: Solarpark passiert den Bauausschuss

Den Bebauungsplanentwurf, der den „Solarpark Kiesgrube“ an der Nordwestumfahrung Haltingens ermöglichen soll, nahm der Bauausschuss einstimmig an.
Vanessa Sauer vom Stadtbauamt rekapitulierte die Grundzüge der Planung für die Freiflächen-PV-Anlage auf Haltinger Gemarkung: Das rund 4,5 Hektar große Plangebiet im Gewann „Unterer Märktweg“ liege derzeit im Außenbereich und solle nun als Sondergebiet für Freiflächen-Photovoltaik ausgewiesen werden. Hintergrund sind Pläne des Versorgers Energiedienst, dort einen Solarpark zu bauen. Das Plangebiet beschränke sich auf eine Fettwiese, die auf der Auffüllfläche der ehemaligen Kiesgrube des Unternehmens Holcim entstanden sei. Die Modulreihen dürfen maximal 3,5 Meter hoch werden und müssen 3,5 Meter auseinander liegen. 300 Quadratmeter sollen durch Nebenanlagen wie ein Trafohäuschen versiegelt werden, die Erschließung erfolge über den Weg „Am Bäumle“.