Die Resonanz bei den Aktionen rund ums Fahrrad war gut und das Stadtradeln in Weil am Rhein damit ein Erfolg.

383 aktive Radler legten in 26 Teams 72 357 Kilometer zurück: Das zeigt die Stadtradeln-Statistik nach der dreiwöchigen Kampagne für Weil am Rhein. Insgesamt absolvierten die Teilnehmer 6135 Fahrten mit ihrem Bike und vermieden so zwölf Tonnen CO₂.

„Es freut uns sehr, dass sich trotz des in dieser Zeit weniger einladenden Wetters zahlreiche Fahrradfahrer am Stadtradeln beteiligt haben“, lässt Ariane Linde vom Stadtbauamt wissen. Besonders positiv hervorzuheben sei die gestiegene Beteiligung der Schulen am Schulradeln, heißt es in der Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Besonders die Auftaktveranstaltung zog viele Interessierte an: Mit 17 Teilnehmern war die Tour nach Mulhouse schnell ausgebucht. Unter der Leitung der IG Velo wurde die Velotour bei angenehmem Wetter erfolgreich durchgeführt. Die gemeinsame Rückkehr und der gesellige Ausklang in der Brasserie Le Chalet Rhin & Découverte in Rosenau sorgten für einen gelungenen Abschluss des Events.

Der Mobilitätsnachmittag, der in diesem Jahr zum ersten Mal anlässlich der Stadtradeln-Kampagne veranstaltet wurde, erwies sich als ebenso erfolgreich. „Viele Radfahrende kamen zur Fahrradcodierung, während Familien und Kinder die Gelegenheit nutzten, kreativ zu werden und das neue Feuerwehrfahrrad zu bestaunen“, blickt Linde zurück. Auch die Verkehrspolizei habe erfreulich viel Zulauf erfahren und konnte wertvolle Informationen bereitstellen. „Insgesamt war der Nachmittag ein großer Erfolg“, sagt Linde

Die morgendliche Aktion am Weltfahrradtag kam ebenso gut an. Viel Radler seien dankbar über den kleinen Snack zur frühen Stunde gewesen. „Einige hielten auch an für ein kurzes Gespräch“, berichtet Linde.

Die Preisverleihung für besonders fleißige Weiler Pedaleure findet am 16. Juli statt.