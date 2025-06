Sommerliche Temperaturen und Bratwurstduft: Die Menschen strömten am Sonntag in Scharen zur Matinee des Weiler Kulturrings.

Dass der Weiler Kulturring rund um René Winzer mit den Matinees ein Festformat geschaffen hat, das selbst bei größter Hitze trefflich ankommt, zeigte sich am Sonntag. Die von Winzer und seinen Helfern aufgestellten achtzig Stühle reichten bei weitem nicht aus für den großen Besucherandrang – 160 Personen hat Winzer gezählt.

Gut, dass es Parkbänke gibt, und der ein oder andere Besucher sich auf einen mitgebrachten Rollator stützen konnte. Im Laufe des Freilicht-Konzerts mussten einige Besucher mit ihren Stühlen „wandern“, um ein Plätzchen im Schatten der hohen alten Bäume im Läublinpark zu ergattern.

Die Temperaturen steigen, die Musiker bleiben cool

Auch für die 15 Musikerinnen und Musiker von „Groov’n Joy“ war dieses Konzert eine Herausforderung: 32 Grad zeigte das Thermometer an, als sie um 12 Uhr mittags mit einem Saxophon-Solo aus der Feder des Großmeisters Charlie Parker in die zweite Konzerthälfte starteten. Davon, dass er selbst mitten in der Sonne stand, während er vom E-Piano aus die Combo leitete, ließ sich Christian Leitherer nicht beirren. Gut gelaunt und von der glühenden Hitze scheinbar unberührt moderierte er eines nach dem anderen alle Stücke an, von Klassikern der Swing-Ära bis Bebop.

Die 160 Zuschauer verteilten sich unter den umliegenden Bäumen im Läublinpark. Foto: Beatrice Ehrlich

Das wohlgestimmte Publikum dankte es mit rhythmischem Klatschen. Beim Team Merguez, das mit einem Bratwurststand vertreten war, waren da schon 60 Würste über die Theke gegangen, vorrätig waren dort natürlich auch jede Menge gekühlter Getränke.

Groov'n Joy tritt noch öfter auf

Christian Leitherer, dessen Bonds Bigband in diesem Jahr ihr 15-jähriges Bestehen feiert, kündigte den nächsten Auftritt der Bonds für den 10. Juli beim „Domhof-Sommer“ der evangelischen Kirchengemeinde an. Im Herbst werden, so ließ er wissen, weitere Freilicht-Auftritte von „Groov’n Joy“ und Bonds Bigband im Läublinpark stattfinden. Weitere Informationen folgen.