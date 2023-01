Kind ertrinkt beinahe in Freizeitbad in Weil am Rhein

1 Im Laguna Badeland ist ein sechs Jahre altes Kind bei einem Badeunfall fast ertrunken. (Symbolfoto) Foto: Andrey Armyagov/ Shutterstock

Im Laguna Badeland in Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) ist ein sechs Jahre altes Kind bei einem Badeunfall fast ertrunken.















Weil am Rhein - Nach Angaben eines Sprechers des Sport- und Freizeitbades vom Dienstag hatte ein Gast am Sonntagnachmittag bemerkt, dass ein Kind bewusstlos im Wasser des kleinen Erlebnisbeckens des Laguna-Bades trieb. Eine Bademeisterin sei sofort gerufen worden, ebenso Rettungskräfte und die Polizei. Es sei gelungen, das Kind wiederzubeleben.

Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde es dann in ein Krankenhaus nach Basel gebracht. Zuerst hatte die "Badische Zeitung" berichtet und geschrieben, dass es sich bei dem Kind um ein Mädchen handelte. Das konnte die Polizei zunächst nicht bestätigen.

Immer wieder kommt es zu Badeunfällen

Immer wieder ereignen sich Unglücke in Schwimmbädern in der Region. Im Juni 2022 war eine Fünfjährige im Badkap in Albstadt ertrunken. das Mädchen konnte zunächst reanimiert werden, starb dann aber später in der Uniklinik in Tübingen. Im Januar diesen Jahres wurde die Mutter des Kindes wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Ihr wird vorgeworfen, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.

Ebenfalls im Juni 2022 war ein vierjähriger Junge im Geislinger Freibad mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, nachdem er am Beckenboden getrieben hatte. Bei ihm bestand allerdings keine Lebensgefahr.

Und schon im Dezember 2010 hatte sich ein ähnlicher Fall im Badkap ereignet – damals trieb ein 17-Jähriger leblos in einem Becken getrieben hatte. Er konnte reanimiert werden.