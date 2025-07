In den Schulen bahnen sich Veränderungen an

1 Die Rheinschule in Friedlingen boomt. Ganz in der Nähe wurden bereits neue Räume geschaffen. Foto: Beatrice Ehrlich Wie Weiler Schulen sich für den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung rüsten, war bei der Vorstellung des Schulberichts zu erfahren.







Nur noch ein gutes Jahr, dann tritt in Grundschulen in Baden-Württemberg der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in Kraft. Was bedeutet das? Jedes Kind hat von Klasse eins bis Klasse vier einen Anspruch auf eine ganztägige Betreuung an fünf Werktagen im Umfang von acht Stunden pro Tag, informiert das Kultusministerium auf seiner Internetseite.