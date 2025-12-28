Weil am Rhein-Haltingen: Gemeinsam Singen zur Einstimmung aufs Fest

1 Adventslieder zum Mitsingen gab es am vierten Adventssonntag vor der Haltinger Sankt-Georgskirche. Foto: Matthias Troestl Musiker und Ehemalige des Musikvereins Haltingen stimmten unter freiem Himmel bekannte Weihnachtslieder an.







Zur Einstimmung auf die Festtage haben Jung- und Aktivmusiker sowie einige Ehemalige des Musikvereins Haltingen am vierten Adventssonntag vor der Haltinger Sankt-Georgskirche Weihnachtslieder gespielt. Die zahlreichen Zuhörer konnten sich an den Weisen erfreuen und Dank der ausgeteilten Liedblätter nach Lust und Laune auch kräftig mitsingen. Mit heißem Glühwein und Kinderpunsch war auch für das leibliche Wohl der Zuhörer und Teilnehmer gesorgt. Nach einer Dreiviertelstunde gemeinsamen Singens und Musizieren wünschte der Vorsitzende Jürgen Wehrle frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neue Jahr.