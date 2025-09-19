Weil am Rhein-Haltingen: Bürgermeister Wehrle legt Konzept für Festhallen-Ertüchtigung vor

Es geht um Brandschutz, aber auch ums Wohlbefinden: Die Haltinger Festhalle soll bald wieder wie früher genutzt werden.
Großen Zuspruch hat Bürgermeister Lorenz Wehrle im Haltinger Ortschaftsrat für sein Konzept für die Sanierung der Festhalle in Haltingen erhalten. Für rund eine Million Euro könnte man die Halle in einen nutzbaren Zustand versetzen, geht aus den Kostenberechnungen hervor, die er vom Büro Wilhelm und Hovenbitzer hat erstellen lassen. Sie sollen in den Haushalt des kommenden Jahres aufgenommen werden. Zum Hintergrund: Aufgrund von Brandschutzmängeln war die Halle seit Jahren nur noch eingeschränkt nutzbar. Maximal 199 Personen durften sich darin aufhalten. Hinzu kommt, dass sie schwer zu heizen ist. Aufgrund der knappen Haushaltslage der Stadt Weil am Rhein hatte sich zuletzt angedeutet, dass der ursprüngliche Wunsch des Baus einer neuen Festhalle in Haltingen in absehbarer Zeit nicht umgesetzt werden kann. Stattdessen geht es jetzt um eine Sanierung mit überschaubaren Kosten, um die Halle mindestens für die kommenden zehn Jahre wieder in vollem Umfang nutzen zu können.