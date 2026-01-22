Die AfD veranstaltet ihren Wahlkampfauftakt in Weil am Rhein in der „maroden“ Haltinger Festhalle. Wie es dazu kam, erklären die Verantwortlichen.
Ausgerechnet in der Festhalle Haltingen, über die bereits vor Jahren eine Nutzungseinschränkung verhängt wurde – nur 199 Personen dürfen gleichzeitig in der Halle sein – hat die AfD im Landkreis Lörrach ihre Auftaktveranstaltung für den Landtagswahlkampf verlegt. Für mehr Personen in der Halle ist der Brandschutz nicht ausgelegt, zudem ist die Halle schwer zu heizen.