Weil am Rhein-Friedlingen: Radfahrerin bei Sturz am Kreisel beim Einkaufscenter leicht verletzt

1 Eine Radfahrerin hat sich bei einem Sturz im Kreisverkehr am Einkaufscenter in Friedlingen leicht verletzt (Symbolbild). Foto: Beatrice Ehrlich Beim Bremsen am Kreisel beim Einkaufscenter in Friedlingen ist eine Radfahrerin gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen.







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Ein 71-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads ist am Dienstag, 26. Mai, 14.40 Uhr, im Kreisverkehr vor einem großen Einkaufscenter in Friedlingen unterwegs gewesen und wollte diesen in Richtung Colmarer Straße verlassen. Der Mann musste beim Ausfahren verkehrsbedingt anhalten, weil eine Fußgängerin den Überweg am Kreisverkehr von links nach rechts querte. Da sich die Fußgängerin jedoch erst mittig der dortigen Querungshilfe befand, entschloss sich der 71-Jährige anzufahren.